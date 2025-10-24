El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
La edil de Hacienda, la socialista Raquel Ruiz, junto al David García, portavoz municipal de Podemos Avilés, en un Pleno. Arnaldo García

Tensión política en Avilés: La negociación entre Podemos y PSOE sobre las ordenanzas encalla por la tarifa del agua

Los morados apostaban por vincular las bonificaciones del agua al Salario Mínimo Interprofesional, una propuestas que el gobierno no ha aceptado

Alejandro L. Jambrina

Alejandro L. Jambrina

Avilés

Viernes, 24 de octubre 2025, 06:29

Comenta

Al gobierno local de coalición de Avilés se le acaba el tiempo para afianzar los votos suficientes que les permitan aprobar el próximo 31 ... de octubre las ordenanzas fiscales del próximo año y saben que alcanzar una mayoría en el Pleno pasa por ganarse el apoyo de Podemos, sin embargo las negociaciones han encallado a causa de la tarifa del agua y las bonificaciones a este impuesto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Richard Gere deja España y se muda a Estados Unidos por sorpresa
  2. 2 Los vecinos de El Natahoyo, en Gijón, divididos por la llegada de los usuarios del Albergue Covadonga
  3. 3 La Familia Real ya está en Asturias: primera parada, el concierto en el Auditorio
  4. 4 La comida asturiana de Eduardo Mendoza en Oviedo: fabada, pote y arroz con leche
  5. 5

    «Cuando abrí la puerta de casa vi las llamas muy cerca y un viento tremendo, parecía que no íbamos a poder salir de allí»
  6. 6 Serena Williams: «Siempre me ha importado no tanto cuántos torneos ganaba, sino mi legado en el tenis»
  7. 7 Fin de semana gastronómico en Asturias: seis planes para disfrutar de la cocina y los productos de otoño
  8. 8 La Guardia Civil investiga la autoría del fuego del Monte Areo en Gijón
  9. 9 Entre el azul marino y el negro: la Reina Letizia y sus hijas, radiantes en el concierto de los Premios Princesa de Asturias
  10. 10 Una empresa turolense prevé instalarse en el puerto de Avilés para fabricar fertilizantes tecnológicos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Tensión política en Avilés: La negociación entre Podemos y PSOE sobre las ordenanzas encalla por la tarifa del agua

Tensión política en Avilés: La negociación entre Podemos y PSOE sobre las ordenanzas encalla por la tarifa del agua