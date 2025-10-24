Tensión política en Avilés: La negociación entre Podemos y PSOE sobre las ordenanzas encalla por la tarifa del agua

Al gobierno local de coalición de Avilés se le acaba el tiempo para afianzar los votos suficientes que les permitan aprobar el próximo 31 ... de octubre las ordenanzas fiscales del próximo año y saben que alcanzar una mayoría en el Pleno pasa por ganarse el apoyo de Podemos, sin embargo las negociaciones han encallado a causa de la tarifa del agua y las bonificaciones a este impuesto.

Hace más de una semana que Podemos hizo llegar a la concejala de Hacienda su propuesta de ordenanzas con ciertas modificaciones respecto al borrador presentado por el gobierno, que contaba con el visto bueno tanto del PSOE como de sus socios de Izquierda Unida. En una de estas modificaciones los morados apostaban por vincular las bonificaciones a la tarifa del agua al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en lugar del IPREM, lo que en opinión de Podemos implicaría «una mayor justicia social en materia de descuentos».

Lamentablemente esta propuesta ha sido rechazada por el gobierno municipal, lo que complica las cosas. No obstante, desde la formación morada no dan por seguro que vayan a oponerse en el Pleno del próximo 31 de octubre, si no que las bases del partido analizarán la situación en los próximos días para valorar su sentido del voto.

No obstante, desde Podemos tampoco han ocultado su decepción. «Nos avergüenza sobre todo su negativa a asumir nuestro planteamiento en lo que al agua se refiere, buscábamos que además de vincular las bonificaciones al SMI estas aumentaran para que pudieran optar a ellas las familias más necesitadas. Su negativa nos impide cerrar una acuerdo para la aprobación de la tasa», afirman desde la formación tras conocer la decisión tomada por el equipo de gobierno municipal en las últimas horas.

Por otra parte, desde Podemos sí han alcanzado otros acuerdos con la edil de Hacienda y se incluirán en la propuesta final de ordenanzas fiscales algunos de los planteamientos que los morados propusieron en su momento. «Hemos logrado crear la figura del abonado para jóvenes menores de 30 años, con el compromiso de subirlo a 35 el año que viene, y para mayores de 65, ambos tendrán un precio reducido, fomentando así el deporte en todas las edades. Es imprescindible que esto vaya acompañado de una campaña de información, pues la mayoría de los usuarios y usuarias desconocen la existencia de esa figura», celebran desde Podemos.

Acuerdo sobre los aparcamientos

También han conseguido la ampliación al doble del tiempo para anular la multa en la zona de estacionamiento regulado, algo que reclamaban muchos conductores como medida para compensar la subida de las tarifas que se aplicará el próximo año, tanto en el servicio de ORA como en los aparcamientos subterráneos de titularidad municipal.

Cabe señalar que el gobierno de coalición tiene como objetivo lograr los apoyos de Podemos para aprobar su propuesta de ordenanzas fiscales. A pesar de haber expulsado a los dos concejales de Podemos del gobierno por desencuentros, PSOE e IU confían en que los morados mantengan un sentido del voto que se distancia de la oposición de la derecha que representan el Partido Popular y Vox, formaciones que no han logrado incluir ninguna propuesta de ordenanzas.