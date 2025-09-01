El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Próximamente se rehabilitará la cubierta de la iglesia vieja de Sabugo. Pablo Nosti

Avilés da luz verde a las obras de restauración de la iglesia románica de Sabugo

La rehabilitación del tejado y bajo cubierta busca atajar el problema de humedades y de filtraciones que afecta al templo

Alejandro L. Jambrina

Alejandro L. Jambrina

Avilés

Lunes, 1 de septiembre 2025, 07:40

El Ayuntamiento de Avilés ha concedido licencia de obras para la restauración y consolidación de la cubierta de la vieja iglesia de Sabugo, templo ... románico catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) y dentro de la categoría de protección más alta que establece la ley de Patrimonio Cultural de Asturias, cuyas condiciones se han tenido que incluir en el proyecto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía investiga en Gijón una presunta agresión sexual de dos hombres a una mujer
  2. 2 Buscan a dos individuos que robaron a un taxista en Gijón
  3. 3 Nuevo récord en Asturias: un queso Cabrales de 37.000 euros
  4. 4

    Denuncian un cobro indebido por aparcar en Xivares «en una parcela pública y sin concesión»
  5. 5 Encuentran al hombre de 82 años al que se buscaba en Alevia, en Peñamellera Baja
  6. 6

    El Cantábrico se calienta en Gijón por encima de la media mundial
  7. 7 «Echo en falta una mejor conexión aérea con Asturias»
  8. 8 La Guardia Civil evacúa a dos personas lesionadas en el Trail Ubiña
  9. 9 Dépor - Sporting de Gijón: Otero y Corredera vuelven a la que un día fue su casa
  10. 10 Sanidad prohíbe el baño en las playas de El Sablón y Poo, en Llanes, por la bacteria E.coli

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Avilés da luz verde a las obras de restauración de la iglesia románica de Sabugo

Avilés da luz verde a las obras de restauración de la iglesia románica de Sabugo