Avilés da luz verde a las obras de restauración de la iglesia románica de Sabugo

El Ayuntamiento de Avilés ha concedido licencia de obras para la restauración y consolidación de la cubierta de la vieja iglesia de Sabugo, templo ... románico catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) y dentro de la categoría de protección más alta que establece la ley de Patrimonio Cultural de Asturias, cuyas condiciones se han tenido que incluir en el proyecto.

La iglesia de Sabugo se encuentra incluida en el entorno de protección del Conjunto Histórico del barrio del mismo nombre. Conjunto histórico de la Villa con un interés 'Muy Alto', y en pleno corazón del trazado urbano del Camino de Santiago a su paso por Avilés.

El expediente de la licencia solicitada por el Arzobispado de Oviedo cuenta con el informe vinculante favorable emitido por el Servicio de Conservación del Patrimonio de la Consejería de Cultura, Política Llingüistica y Deporte. La inversión privada a realizar es de unos 150.000 euros y el plazo de ejecución de los trabajos es de 4 meses.

El proyecto incluye las actuaciones necesarias para dar solución a la pérdida puntual de estabilidad estructural de la cubierta por deterioro de un tramo de la fábrica del muro norte de la nave. Y también solucionar las filtraciones de la cubierta.

Las actuaciones de importancia más recientes se abordaron a partir de 1950 con la reconstrucción tras los daños sufridos durante la Guerra Civil. Se reconstruyeron las bóvedas de la nave, incorporando una cercha española para refuerzo del forjado del campanario, cuyo hueco de acceso se cerró.