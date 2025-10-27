Los avilesinos que ganaron la Liga (II)

Alberto Rendueles Lunes, 27 de octubre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Dentro de los múltiples títulos de Liga logrados por el Real Madrid a lo largo de su historia la comarca de Avilés se puede enorgullecer de haber tenido algún tipo de participación tres de sus convecinos: Taranco, De Diego y Esteban Gutiérrez. El primero por su pertenencia a la plantilla blanca y los dos últimos por su participación activa como delantero y defensa, respectivamente.

El caso de José Ramón González 'Taranco' fue el de un joven avilesino que llegó a Madrid con la ilusión de formar parte de un equipo de campanillas. Fue fichado en la temporada 52-53 para ser suplente de Paco Gento, tras haber sorprendido a todos con su gran velocidad y olfato goleador, pero se le permitió disputar la fase de ascenso a Primera División con el Real Avilés. Pero el infortunio le llevó a tener una grave lesión en el primer partido promocional en Vigo que le marcaría toda su vida.

Tardó en recuperarse e intervino en algunos amistosos con el equipo blanco y su filial, aunque luego fue cedido al Extremadura, Real Oviedo y Real Avilés de nuevo donde disputó sus últimas temporadas hasta retirarse en 1958. Aún así, disfrutó de los títulos de Liga que en 1954 y 1955 había logrado el Real Madrid, club que era quien le pagaba al tener contrato en vigor con ellos.

Otro hombre con especial vinculación con Avilés y que obtuvo el título de Liga con el Real Madrid fue Rafael De Diego. Guipuzcoano de nacimiento, se inició en la Real Sociedad y Real Oviedo antes de fichar por el conjunto blanco en 1967, donde permaneció por espacio de tres temporadas, siendo las dos primeras miembro del campeón de Primera.

En la 67-68 disputó un total de cuatro encuentros, en los que fue capaz de realizar un gol ante el Real Zaragoza, e incluso llegó a debutar en la Copa de Europa. Por su parte, en la campaña 68-69 fue también campeón aunque sin llegar a debutar en el campeonato. Disputó una temporada más, la 69-70, que sería la de su despedida en el club blanco, en la que disputó un solo encuentro, eso sí, demostrando su olfato goleador ante el Celta de Vigo.

Desde Madrid iniciaría en 1970 un periplo balompédico por equipos como el Sabadell, Sevilla, Español, Sporting de Gijón y Pegaso, hasta recalar en el Club Deportivo Ensidesa en 1977. Aquí disputó una temporada con especial admiración de los aficionados siderúrgicos, pero se produjo su asentamiento definitivo en la comarca avilesina, más en concreto en Luanco, donde era una persona muy querida. Sin embargo, la mala fortuna llegó a su casa cuando una explosión de gas en el edificio en el que residía le provocó la muerte en el mes de agosto de 1982.

El canterano Esteban

El tercero de nuestros protagonistas es el canterano Esteban Gutiérrez. Natural de Oviñana, se incorporó pronto a la cantera de La Toba, donde dio muestras, desde un principio, de su pundonor y manejo de balón por la banda izquierda. Fue subiendo categorías hasta llegar al primer equipo del Club Deportivo Ensidesa a finales de la década de los años setenta y formó parte de un triple traspaso al Sporting de Gijón en los primeros ochenta, junto con Villa y Vallina.

En el cuadro gijonés se consolidó en labores defensivas y llamó la atención del Real Madrid, quien lo incorporó a sus filas en el verano de 1988, donde permaneció durante dos temporadas, ya que las lesiones le impidieron continuar como le hubiese gustado rendir a él. Ahí fue cuando se fue al Real Zaragoza, y posteriormente al Racing de Ferrol y Caudal de Mieres, donde se retiró de la práctica del balompié.

En su etapa en el Real Madrid consiguió los dos títulos de Liga que disputó, desde 1988 a 1990, así como una Copa del Rey y dos Supercopas de España. En la primera temporada fue uno de los habituales en las formaciones del equipo, en el que disputó un total de veintinueve partidos de Liga, mientras que en la segunda lo hizo solo en siete ocasiones debido a sus molestias físicas. Estaba enrolado en un equipo dirigido por Leo Benhaker y en el que la Quinta del Buitre era lo más representativo junto con el meta Paco Buyo y jugadores como Camacho, Gordillo, Schuster o Hugo Sánchez, que son leyendas de nuestro fútbol y con los que el canterano del Ensidesa disfrutó de una gran y provechosa experiencia futbolística.

