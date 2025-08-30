El Ayuntamiento de Avilés invierte 300.000 euros en mejoras en los colegios públicos Durante el periodo de vacaciones escolares se han llevado a cabo una decena de actuaciones para que los centros inicien bien el curso

Una de las obras que se llevó a cabo es la sustitución de la cubierta del polideportivo del CEIP El Quirinal.

Alejandro L. Jambrina Avilés Sábado, 30 de agosto 2025, 22:27

El Ayuntamiento de Avilés, a través de la Concejalía de Educación, ha invertido este verano 300.000 euros en el mantenimiento y mejora de los colegios públicos de la ciudad. Durante el periodo de vacaciones escolares se han llevado a cabo una decena de actuaciones, como la sustitución de la cubierta del polideportivo del CEIP El Quirinal, la repavimentación de los patios exteriores y entradas del CEIP Enrique Alonso o la instalación de un nuevo cierre perimetral en el CEIP La Carriona-Miranda.

Otras actuaciones que se están llevando a cabo en los colegios públicos este verano son el asfaltado patio exterior EEI Magdalena (3.600 euros), la sustitución portón y reparación pilares entrada principal CP Poeta Juan Ochoa (2.350 euros), adecuación de baños infantil en CEIP Poeta Juan Ochoa (4.985 euros), el cierre perimetral de CEIP La Carriona (42.298 euros), la reparación de alero y canalón CEIP Enrique Alonso (4.930 euros), las obras de sustitución de la cubierta polideportivo en el colegio público El Quirinal (86.656 euros) o la sustitución de pavimento en la escuela de educación infantil La Magdalena (39.083 euros), entre otras.

Esta labor durante las vacaciones de verano la uso en valor el concejal de Educación, Juan Carlos Guerrero, que explicó que aprovechando las semanas en las que los centros educativos están vacíos por las vacaciones de verano, «el Ayuntamiento intensifica los trabajos de mantenimiento y mejora en los mismos. Abordamos, durante estos meses, todas aquellas actuaciones que no pueden realizarse durante el curso escolar para no interferir con el desarrollo de las clases».

Según matizó el edil, «tenemos 13 centros públicos de educación infantil y primaria, junto con sus respectivos polideportivos, pistas y patios, el Centro de Educación Especial San Cristóbal y tres escuelinas municipales. En todos ellos se han llevado a cabo tareas de mantenimiento durante el curso escolar, 652 intervenciones de la Brigada Municipal. Llevamos a cabo un trabajo continuo porque el objetivo es mantener las instalaciones en buen estado, mejorar nuestros centros educativos y atender las demandas que nos comunican los propios centros. Para ello ya estamos trabajando en la planificación de nuevas actuaciones en los colegios públicos de cara al próximo curso escolar», explica el concejal de Educación, Juan Carlos Guerrero.

Además de estos trabajos, hubo varias actuaciones llevadas a cabo por la Brigada Municipal durante los meses de verano que, además de dar respuesta inmediata a las incidencias que surgen a lo largo del curso, también realiza durante los meses estivales aquellos trabajos que son necesarios llevar a cabo sin la presencia del alumnado y profesorado, como las tareas de pintura en las aulas o sustitución de radiadores.

Entre otras, llevaron a cabo la reparación y pintura de las paredes interiores de la EEI Quirinal, la pintura en varias aulas del CP Versalles o la reparación y pintura pilares patio infantil del Enrique Alonso.

