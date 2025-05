El Ayuntamiento de Avilés reconoce la entrega a los 29 trabajadores jubilados en 2024

Cristina Del Río Avilés Jueves, 22 de mayo 2025, 15:16 Comenta Compartir

«¡Desde que me jubilé no uso reloj!». Ha sido la justificación de Gregorio Verano cuando la concejala de Cultura y Festejos, Yolanda Alonso, desde el fondo del salón de recepciones de la Casa Consistorial de Avilés ha avisado de que faltaba Goyo por recibir el regalo de agradecimiento por los años dedicados al servicio público que se acababa de entregar al resto. Han sido 10 de los 29 trabajadores que se jubilaron el año pasado los que han acudido a un sencillo reconocimiento que, tras unas cariñosas palabras de la acladesa Mariví Monteserín, terminó con la entrega de un regalo. ¡Un reloj! «¡Ay, qué joderse!», bromeaba Goyo tras la foto de familia. Ahora ya no tiene excusa para llegar diez minutos tarde.

Goyo Verano fue responsable del programa de Salud y llevaba en la plantilla municipal desde 1986 «pero con contrato relevo», aclaró. A él ya no le pilló el proceso de estabilización de los trabajadores municipales. Reconoce que desde que no trabaja está «como Dios» y dedica su tiempo libre a «la jardinería y a leer todos los libros que tengo pendientes, que son toda la sección de novelas de la biblioteca pública». A pesar de recibir con agradecimiento la jubilación, ha reconocido que «lo mío era el servicio público» y, especializado en psicología social, «viví algunas etapas muy interesantes».

Ana Hevia, que fue concejala de Festejos, se jubiló el año pasado como auxiliar administrativa, llevaba en la plantilla municipal desde 2011 pero en 2024 ya acumulaba 49 años trabajando. «Excepto un año y pico que estuve en el paro después de ser concejala, pero llevaba desde los catorce años trabajando, primero como dependienta y luego en una academia. Tenía ganas de jubilarme porque mi marido ya lo está», se ha sincerado.

Menos adaptada a la situación se encuentra Narine Karapetyan, profesora de piano en el Conservatorio Julián Orbón y perteneciente a la plantilla municipal desde 1989. Armenia de nacimiento, lleva 33 años en España y desde los seis, entregada a la música. «La música me acompaña desde los seis años años y tengo 62. Fui muy feliz en el conservatorio. Era mi vida», de hecho no ha podido desvincularse. Sigue dando alguna clase particular y recibe «muchas propuestas» para dar conciertos.

A esas nuevas actividades y posibilidades se ha referido la alcaldesa en las palabras de despedida y agradecimiento pronunciadas junto al concejal de Recursos Humanos, Noé Vega. «Iniciáis una de las etapas más bonitas de la vida, de crecimiento personal, y asumís el peso de ser la voz de la experiencia», ha señalado.

Además, se ha referido a las sentencias sobre le pago de la prima por la jubilación anticipada. «Hemos actuado conforme a la legalidad», ha defendido, «pero los cambios doctrinales que ha habido los vamos a adoptar».

Tras la foto de familia, han sellado el acto con un brindis en Casa Alvarín.