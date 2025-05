La subasta del primer bonito en Avilés pierde fuelle: se paga a 120,20 euros el kilo frente a los 339 del año pasado

Cristina Del Río Avilés Lunes, 12 de mayo 2025, 07:59 Comenta Compartir

A 120,20 euros el kilo se ha pagado este lunes día 12 de mayo el primer bonito del norte de la temporada subastado en la Rula de Avilés y que ha tenido a los mismos protagonistas que el año pasado: el 'Goinkale' y Alimerka. El primero ha sido la embarcación que ha descargado el preciado túnido en la lonja y Alimerka, la empresa que ha pagado esos 120,20 por la primera tina (100 kilos) de bonito grande. Un precio que dista mucho de los alcanzados el año pasado, que fueron 339, o los 370, precio récord, en 2023.

Este ha sido el año que más se ha adelantado esta descarga y también en la que menos bonito se ha subastado. Eso ha sido un factor determinante para un precio tan 'bajo'. Como ha explicado Armando Prendes, responsable de pescaderías de la cadena de supermercados, la poca cantidad de pescado rulada no permite repartir la mercancía entre las cocinas económicas y las 170 tiendas que tienen, de ahí que estos primeros cien kilos pagados a 120,20 euros el kilo se destinen íntegramente a donación. El segunda de las cajas, con 113 kilos, ha bajado ya hasta los 24,80 euros.

Enrique Zabaleta, patrón del 'Goienkale' aseguraba minutos antes de la subasta que si no fuera por esta subasta, no habría merecido la pena un viaje hasta las Islas Azores. Pero, tras la misma, no ha dudado en calificar el precio de decepcionante. Según ha dicho, ha sido casi «gasto por beneficio» porque «son 18 días de mar, Seguridad Social, víveres,...», ha enumerado.

Ahora permanecerán atracados en Avilés mientras arregaln el teléfono satelital que los mantuvo incomunicados desde que el pasado lunes 28 de abril se estropeó y pondrán, de nuevo, rumbo a las Islas Azores, a pesar de que en esta primera salida encontraron poco pescado.

El gerente de Nueva Rula, Ángel Muñoz, comprendía la decepción de Zabaleta porque «siempre nos hacemos mucha ilusión con el precio» en esta primera y «esperada» primera subasta, pero aseguraba que «firmaba por este precio para toda la costera».

Ahora hay una docena de barcos en la zona y el gerente espera que, en no muchos días, comience a subastarse bonito de manera continuada.