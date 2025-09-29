El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así puedes seguir a EL COMERCIO en Google Discover: personalízalo para no perderte nada
Una jornada formativa en la Cámara de Comercio avilesina. Marieta

La Cámara de Comercio de Avilés celebra una jornada sobre la sostenibilidad en las empresas

El miércoles 1 de octubre se abordarán herramientas para mejorar la economía circular y la descarbonización para se más eficientes

Ruth Arias

Ruth Arias

Avilés

Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:04

La Cámara de Comercio de Avilés celebra este miércoles, 1 de octubre, en sus instalaciones de la plaza de Camposagrado una jornada sobre la ... sostenibilidad en las empresas. En la misma se abordarán tres ejes «clave para avanzar en un modelo empresarial más sostenible». Por una parte, se tratará sobre las mejores práctica en economía circular para las pymes, con ejemplos reales de transformación y eficiencia. Por otra se hablará de la descarbonización, con casos de éxito para conocer cómo otras empresas han logrado reducir su impacto ambiental. Además, se expondrán herramientas para verificar el cambio, con metodologías concretas para medir y certificar el progreso en sostenibilidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una mujer en Granda, en Gijón, golpeada por el portón de su propia casa
  2. 2 Conmoción por la muerte de Lucía Pérez, la profesora de 45 años a la que golpeó el portón de su casa en Granda: «Era pura luz»
  3. 3

    Un bonitero vasco, escoltado hasta El Musel, en Gijón: «Tenemos un motín a bordo, estamos encerrados en el puente de mando»
  4. 4 Sporting de Gijón 3-4 Albacete | Ridículo espantoso en El Molinón
  5. 5 Accidente mortal en Langreo: un fallecido y dos menores heridos tras despeñarse su coche
  6. 6 El Sporting de Gijón - Albacete estuvo diez minutos parado por la atención médica a dos aficionados
  7. 7 El fotoperiodismo asturiano pierde a una de sus pioneras: adiós a Purificación Citoula
  8. 8 «Gran altercado» en Avilés: un detenido por herir a un policía
  9. 9

    Sporting de Gijón 3-4 Albacete | El equipo rojiblanco pierde la cabeza
  10. 10 Muere una acróbata española tras caer de un trapecio en un circo alemán

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La Cámara de Comercio de Avilés celebra una jornada sobre la sostenibilidad en las empresas

La Cámara de Comercio de Avilés celebra una jornada sobre la sostenibilidad en las empresas