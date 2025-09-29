La Cámara de Comercio de Avilés celebra una jornada sobre la sostenibilidad en las empresas El miércoles 1 de octubre se abordarán herramientas para mejorar la economía circular y la descarbonización para se más eficientes

Ruth Arias Avilés Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:04 Comenta Compartir

La Cámara de Comercio de Avilés celebra este miércoles, 1 de octubre, en sus instalaciones de la plaza de Camposagrado una jornada sobre la ... sostenibilidad en las empresas. En la misma se abordarán tres ejes «clave para avanzar en un modelo empresarial más sostenible». Por una parte, se tratará sobre las mejores práctica en economía circular para las pymes, con ejemplos reales de transformación y eficiencia. Por otra se hablará de la descarbonización, con casos de éxito para conocer cómo otras empresas han logrado reducir su impacto ambiental. Además, se expondrán herramientas para verificar el cambio, con metodologías concretas para medir y certificar el progreso en sostenibilidad.

La jornada comenzará a las nueve de la mañana, y de la apertura se encargará la técnica en sostenibilidad Aroa Román Vuelta. José Luis Menéndez y Laura Cordero, responsable de Desarrollo de Negocio t de I+D en Taxus Medio Ambiente respectivamente, expondrán las mejores prácticas en economía circular. Después Alberto de la Fuente, CEO de Energízate, hablará de la descarbonización, mientras que Lola Sebastián, responsable del área de Cambio Climático en EQA, expondrá las herramientas par ala descarbonización empresarial. Para concluir, habrá un networking.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión