'Carretera de Avilés', la memoria del chigre local Norte Sur Récords presenta el disco que supone un «apéndice» al trabajo iniciado en 2003 recuperando las canciones de la ciudad

Cristina Del Río Avilés Miércoles, 24 de septiembre 2025, 19:43 Comenta Compartir

'Carretera de Avilés' es una de las canciones populares más emblemáticas de Asturias, el nombre del espectáculo que el sábado 20 de diciembre se subirá al escenario del Centro Niemeyer y, ahora, también el título de un disco que recoge la historia musical de la ciudad. Editado por Norte Sur Récords con la colaboración del Ayuntamiento de Avilés, se puede adquirir en Discos Elepé, Tiza y Peonza, kiosco Pirulí, Todo Astur y Rivero, 28.

El promotor Béznar Arias ha celebrado este miércoles la presentación del lanzamiento el «apéndice» de un trabajo que comenzó en 2003 y que ha seguido caminando a través de los exitosos espectáculos en el Parque de Ferrera y en el Centro Niemeyer. «Ha sido una suerte que el público acompañara en esta idea» y se interesara por atesorar esas canciones que ahora se publican en un CD.

«Es dejar grabado para la historia y las futuras generaciones las costumbres que había en Avilés y lo que se cantaba en Avilés en aquella época (finales del siglo XIX). De hecho, vamos a recuperar las coplas que se cantaban en bares, referidas a personajes de Avilés», ha explicado el tenor Emilio Menéndez, que junto a Arias lleva adelante este proyecto. Ha agradecido la ayuda al Grupo de Danza Prima y a Sabugo, ¡Tente Firme! «El proyecto es bonito e ilusionante», ha resumido.

El lanzamiento del disco se ha querido representar con un breve pasacalles que culminó en el Hotel Don Pedro, a cuya cantina volvieron los 'cancios' y las coplas acompañadas en esta ocasión por la música del acordeón. Emilio Menéndez aprovechó para anunciar «sorpresas» en la actuación de diciembre en el Centro Niemeyer con coplas sobre personajes avilesinos populares. Los ensayos comenzarán la semana que viene.

El espectáculo, 'Carretera de Avilés: el viaje' es la segunda parte de una trilogía que ahora se centrará en el viaje de ida de unos vecinos que vieron en los territorios de ultramar la oportunidad de encontrar una vida más mejor. Un centenar de cantantes tomarán parte en este espectáculo musical que ya ha vendido 700 entradas.

Temas

Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer