«Este cartel de La Mar de Ruido es uno de los mejores de estos 21 años» El festival musical se celebrará viernes 15 y sábado 16 en el Parque del Muelle con Saratoga y Javier Ojeda encabezando cada una de las dos jornadas

Reconoce el promotor musical Béznar Arias que tras el vigésimo aniversario de La Mar de Ruido, celebrado el año pasado, pensó en «cerrar el ciclo porque creo que los festivales, como la vida, tienen un principio y un final». Pero hubo un buen amigo, Alberto Toyos, fallecido en abril, que le animó a continuar hasta que se jubilara y eso fue lo que llevó al alma mater de este festival a volver a levantar el teléfono y firmar «uno de los mejores carteles de estos 21 años».

¿Por qué de los mejores? Porque combina bandas como más de treinta años de carrera como Saratoga, Javier Ojeda (que fue líder y fundador de 'Danza Invisible') o el californiano Jeff Espinoza con bandas avilesinas y asturianas. Será precisamente Saratoga, uno de los grupos más exitosos de la historia del heavy metal español, el plato fuerte del vierne día 15. A partir de las 21 horas, en el kiosco del Parque del Muelle, actuarán la banda tributo a Kiss, y previamente, los asturianos Baja California, una banda de hard rock.

El sábado día 16 abrirán fuego Rock and Rockets, tomarán el relevo Jeff Espinoza & The Gypsy Runners y cerrará la jornada Javier Ojeda, que posiblemente ofrezca otro de sus incombustibles conciertos.

En esta vigésimo primera edición, el festival incorpora un segundo escenario, Menéndez Stage, para una banda local que actuará a partir de las 20 horas.

