El juez considera que hubo «cesión ilegal de trabajadores» de Cimisa a Saint-Gobain
La multinacional y tres trabajadores afectados recurrirán la decisión, según señala la Corriente Sindical de Izquierdas
Avilés
Miércoles, 8 de octubre 2025, 08:02
La Corriente Sindical de Izquierdas (CSI) desveló ayer la existencia de una nueva sentencia de los juzgados de lo social que considera que existe un ... caso de «cesión ilegal» en tres trabajadores de Cimisa Logística que venían trabajando en Saint-Gobain. La sentencia aún no es firme y, según avanza el propio sindicato, será recurrida tanto por la dirección de la empresa como por los afectados, que vieron como su despido es considerado como «improcedente».
Desde CSI, se recuerda que estas salidas de Cimisa se enmarcaron en el proceso de cierre de Sekurit. Los afectados trabajaban en Glass pero «había que abrir huecos para que los trabajadores de Sekurit pudieran ser recolocados», señala CSI.
La Corriente asegura que esa media «fue uno de los episodios más detestables vividos en el centro y aún hoy no ha generado ni una sola disculpa ni una mínima autocrítica por parte de quienes lo avalaron. De hecho, hace apenas unas semanas, algún sindicato llega a transcribir, para sonrojo de propios y extraños, que en el proceso de cierre de Sekurit se actúo con 'toda la corrección y pulcritud'. Ese es el nivel».
La Corriente recuerda que otro trabajador de Cimisa Logística vio reconocida su situación de cesión ilegal a Saint-Gobain. La sentencia también se encuentra pendiente de un recurso.
El sindicato lamenta que los trabajadores afectados no pudieran recibir en su día indemnizaciones «por falta de tesorería en Cimisa, según expusieron».
La nota de prensa de la Corriente apunta que la sentencia destaca que «no es posible hablar de plantillas diferenciadas, no es posible hablar de espacios de trabajo diferenciados, no es posible hablar de utillaje o aparatos usados diferenciados y ni siquiera es posible hablar de un trabajo material diferenciado de Cimisa».
Para el sindicato, se trata de un caso claro de «prestamismo laboral». En opinión de CSI, «la figura de cesión ilegal de trabajadores es una maniobra empresarial que encubre una falsa relación de prestación de servicios cuando en realidad responde a necesidades estructurales de personal, suponiendo en el presente caso el reconocimiento a todos los efectos como verdaderos trabajadores de la multinacional Saint-Gobain».
El sindicato recuerda que «no es la primera vez que Saint-Gobain es condenada por recurrir a este tipo de prácticas. El uso de prestamismo laboral en puestos estructurales mediante subcontratas, con condiciones laborales claramente inferiores deja en evidencia la política de subcontratación seguida por la compañía», concluye.
La multinacional presenta su nuevo plan estratégico
El presidente de Saint-Gobain y consejero delegado de la compañía, Benoit Bazin, presentó ayer el nuevo plan estratégico de la multinacional hasta 2030 que, bajo el lema 'Lead & Grow', fija una gestión expansiva bajo los principios de sostenibilidad y planteando una rentabilidad sobre el capital empleado del 13%.
La intervención de Bazin no entra en los detalles concretos de los ochenta países en los que opera. El pasado año generó ventas por valor de 46.600 millones de euros. Los planteamientos estratégicos apuestan por un crecimiento en los mercados de Norteamérica y Asia, si bien considera que en Europa existe «un importante potencial de recuperación».
El alto ejecutivo destacó la importancia de la sostenibilidad, una clave que condiciona las futuras inversiones para la renovación del horno float y que es clave para su continuidad en La Maruca.
Actualmente, según se destaca en la información oficial de la compañía, «el 75% de las ventas del grupo provienen de soluciones sostenibles. En su proceso de descarbonización, la compañía ya ha reducido sus emisiones en un 34% desde 2017 y prevé alcanzar una reducción del 40-45% en 2035 en comparación con 2017 con el compromiso firme de lograr la neutralidad de carbono en 2050». La empresa contempla en todo el mundo una inversión de 20.000 millones de euros entre 2026 y 2040.
De ese dinero, «12.000 millones se destinarán a expansión y adquisiciones, siempre bajo criterios exigentes de rentabilidad y optimización activa del perfil del grupo, mientras que otros 8.000 millones se devolverán a los accionistas en forma de dividendos (6.000 millones) y recompra de acciones (2.000 millones).
El plan estratégico no descarta la posibilidad de ventas de activos que , junto con las compras estratégicas, «representarán más del 20% de activos en este periodo». La gestión de Saint-Gobain apuesta por mantener el peso de los diferentes equipos locales, apoyándose en clientes claves, además de utilizar todos los canales disponibles para alcanzar los mayores rendimientos comerciales posibles.
