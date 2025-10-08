El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
Imagen de archivo de las protestas en Saint-Gobain. MARIETA

El juez considera que hubo «cesión ilegal de trabajadores» de Cimisa a Saint-Gobain

La multinacional y tres trabajadores afectados recurrirán la decisión, según señala la Corriente Sindical de Izquierdas

Fernando Del Busto

Fernando Del Busto

Avilés

Miércoles, 8 de octubre 2025, 08:02

Comenta

La Corriente Sindical de Izquierdas (CSI) desveló ayer la existencia de una nueva sentencia de los juzgados de lo social que considera que existe un ... caso de «cesión ilegal» en tres trabajadores de Cimisa Logística que venían trabajando en Saint-Gobain. La sentencia aún no es firme y, según avanza el propio sindicato, será recurrida tanto por la dirección de la empresa como por los afectados, que vieron como su despido es considerado como «improcedente».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Borja Jiménez, nuevo entrenador del Sporting, ya está en Gijón
  2. 2 Cazado a 237 kilómetros por hora en la autovía del Cantábrico en El Franco
  3. 3

    Vox, sobre la educación en Asturias: «Esto es perversión de menores»
  4. 4 Rescatan los cuerpos sin vida de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  5. 5 Nuevo radar fijo en la zona rural de Gijón
  6. 6 Comienza en Asturias la campaña de vacunación contra la gripe: todo lo que hay que saber
  7. 7

    Estalla la tensión entre enfermeras y médicos a raíz de la huelga del pasado viernes
  8. 8

    Borja Jiménez, un entrenador «moderno y ambicioso», hecho a sí mismo
  9. 9

    Los vecinos de Quintes, alarmados por la entrada de unos okupas en una casa: «Tenemos miedo del efecto llamada»
  10. 10 Joaquín Pixán: «Esto es algo tremendo. Oí un golpe muy fuerte, tembló la casa y cuando salí, era todo una nube de polvo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El juez considera que hubo «cesión ilegal de trabajadores» de Cimisa a Saint-Gobain

El juez considera que hubo «cesión ilegal de trabajadores» de Cimisa a Saint-Gobain