El juez considera que hubo «cesión ilegal de trabajadores» de Cimisa a Saint-Gobain

La Corriente Sindical de Izquierdas (CSI) desveló ayer la existencia de una nueva sentencia de los juzgados de lo social que considera que existe un ... caso de «cesión ilegal» en tres trabajadores de Cimisa Logística que venían trabajando en Saint-Gobain. La sentencia aún no es firme y, según avanza el propio sindicato, será recurrida tanto por la dirección de la empresa como por los afectados, que vieron como su despido es considerado como «improcedente».

Desde CSI, se recuerda que estas salidas de Cimisa se enmarcaron en el proceso de cierre de Sekurit. Los afectados trabajaban en Glass pero «había que abrir huecos para que los trabajadores de Sekurit pudieran ser recolocados», señala CSI.

La Corriente asegura que esa media «fue uno de los episodios más detestables vividos en el centro y aún hoy no ha generado ni una sola disculpa ni una mínima autocrítica por parte de quienes lo avalaron. De hecho, hace apenas unas semanas, algún sindicato llega a transcribir, para sonrojo de propios y extraños, que en el proceso de cierre de Sekurit se actúo con 'toda la corrección y pulcritud'. Ese es el nivel».

La Corriente recuerda que otro trabajador de Cimisa Logística vio reconocida su situación de cesión ilegal a Saint-Gobain. La sentencia también se encuentra pendiente de un recurso.

El sindicato lamenta que los trabajadores afectados no pudieran recibir en su día indemnizaciones «por falta de tesorería en Cimisa, según expusieron».

La nota de prensa de la Corriente apunta que la sentencia destaca que «no es posible hablar de plantillas diferenciadas, no es posible hablar de espacios de trabajo diferenciados, no es posible hablar de utillaje o aparatos usados diferenciados y ni siquiera es posible hablar de un trabajo material diferenciado de Cimisa».

Para el sindicato, se trata de un caso claro de «prestamismo laboral». En opinión de CSI, «la figura de cesión ilegal de trabajadores es una maniobra empresarial que encubre una falsa relación de prestación de servicios cuando en realidad responde a necesidades estructurales de personal, suponiendo en el presente caso el reconocimiento a todos los efectos como verdaderos trabajadores de la multinacional Saint-Gobain».

El sindicato recuerda que «no es la primera vez que Saint-Gobain es condenada por recurrir a este tipo de prácticas. El uso de prestamismo laboral en puestos estructurales mediante subcontratas, con condiciones laborales claramente inferiores deja en evidencia la política de subcontratación seguida por la compañía», concluye.