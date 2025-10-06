El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Javier Mediavilla, director del Avilés Acción, presenta al director de cine Julio Medem. Pablo Nosti

Clase magistral de Julio Medem en Avilés: el arte de hacer películas o de subir montañas

El director ofrece una clase magistral en el marco del Festival Avilés Acción

Cristina Del Río

Cristina Del Río

Avilés

Lunes, 6 de octubre 2025, 18:04

Comenta

Como a buen vasco, a Julio Medem le gusta subir montañas. Solo que las suyas están en el subconsciente. La primera que se imaginó ... existe: es el 'Mattehorn' (Cervino) y era un póster que tenía pegado en la pared de la habitación que compartía con uno de sus hermanos cuando eran pequeños. Comenzó a 'escalarlo' con 14 años después de que la niña de 11 años a la que había declarado su amor saliera corriendo. Fue un «momento crucial» que precipitó una carrera cinematográfica cuyos capítulos siempre empiezan por la escritura.

