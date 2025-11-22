La comarca de Avilés se adelanta al 25N y marcha contra la violencia de género Piedras Blancas acogió este sábado la tradicional marcha comarcal y la lectura del manifiesto, en la que participaron representantes de los gobiernos de Avilés, Castrillón, Corvera, Illas y Gozón

Alejandro L. Jambrina Avilés Sábado, 22 de noviembre 2025, 17:19

Como ya es tradición desde hace varios años los concejos que conforman la comarca de Avilés se adelantan al 25N y unos días antes de que todos los asturianos salgan a la calle para luchar contra la violencia de género, este sábado se celebró la marcha comarcal y la lectura del manifiesto, un acto en el que participaron representantes de los gobiernos de Avilés, Castrillón, Corvera, Illas y Gozón.

Más de un centenar de personas participó este sábado en una marcha que se desarrolló por las calles de Piedras Blancas. Los alcaldes y alcaldesas de los concejos de la comarca, así como las concejalas de Igualdad fueron quienes tomaron la delantera y reivindicaron unidos la erradicación de las violencias machistas contra las mujeres.

Al terminar la marcha se celebró un pequeño concierto acústico en el ayuntamiento de Castrillón, con la actuación de Armando Arbón a la guitarra. Acto seguido las concejalas de Igualdad de los cinco concejos organizadores llevaron a cabo la lectura del manifiesto comarcal, un texto puesto en común con un mensaje de unión y repulsa hacia las violencias contra las mujeres.

«Las mujeres de Avilés, Castrillón, Corvera, Gozón e Illas concentramos nuestras voces y queremos conmemorar un año más el día 25 de noviembre, una fecha universal y simbólica marcada para visibilizar todo rechazo a la violencia machista, aquella que se ejerce sobre las mujeres por el hecho de ser mujeres, siendo un problema estructural que atraviesa fronteras, culturas y circunstancias», fue el mensaje central del manifiesto.