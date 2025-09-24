El comité de Windar Wind Service pide que no haya ningún despido

La dirección de Windar Wind Services (WWS), perteneciente al grupo Windar, y el comité de empresa terminaron esta tarde la segunda de las reuniones ... de la negociación del expediente de despido colectivo (ERE) sin moverse de sus planteamientos iniciales.

Así, desde la dirección de la compañía se insiste en la necesidad de acometer 27 despidos ante la caída de pedidos y las malas perspectivas del sector. El resto de empleados de WWS, un total de 40 personas, se incluirán en un expediente de regulación de empleo temporal (ERTE) con unas condiciones que también se deberán negociar en este proceso.

En la actualidad, el resto de empresas del grupo han firmado un ERTE ante la incertidumbre del sector. El ERTE se encuentra vigente hasta diciembre de 2026 y, en función de la coyuntura, la dirección lo activará.

Desde el comité de empresa, integrado por Comisiones Obreras, mayoritario con tres delegados, y UGT, con dos, se insistió en la necesidad de retirar todos los despidos, sin rechazar el ERTE, una medida que ya se aplica en el resto de empresas del grupo.

Cuando la compañía anunció el despido colectivo, este afectaba a la totalidad de la plantilla, unas setenta personas.

El pasado lunes, día 22, en la primera de las reuniones del proceso de negociación, redujo el número de trabajadores a 27.

Los sindicatos no quieren despidos

Esta tarde, el comité de empresa reclamó que no hubiese salidas de la compañía y que se recolocasen dentro de todo el grupo al considerar que existía carga de trabajo suficiente para mantener a los trabajadores en activo.

Además, desde lo sindicatos se recuerda la cualificación de los trabajadores afectados, lo que resulta un contrasentido ya que, de manera periódica, las empresas reclaman trabajadores cualificados.

El comité de empresa también rechazó los argumentos expresados por la dirección. Se recordó que la documentación facilitada el pasado lunes aludía a causas técnicas y organizativas, mientras que en las dos reuniones, el argumentario de la compañía se ha centrado en motivos económicas que, sin embargo, omite en la información facilitada ante el comité de empresa.

La dirección de la compañía se comprometió a analizar los argumentos del comité de empresa y facilitar una respuesta en la penúltima de las reuniones del proceso de negociación, convocada para el próximo 30 de septiembre, martes. A partir de ahí, sólo quedará un día para cerrar el proceso de negociación: el 6 de octubre.