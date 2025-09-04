El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El nuevo espacio construido en la margen izquierda de la ría para la reparación de embarcaciones deportivas y pesqueras. AUTORIDAD PORTUARIA

Concluida la obra del foso de Avilés para reparar embarcaciones en la margen izquierda

Con una inversión de casi 1,1 millones de euros, sustituye al astillero que daba este servicio en la zona cercana al muelle de Arcelor

Yolanda De Luis

Yolanda De Luis

Avilés

Jueves, 4 de septiembre 2025, 00:25

La construcción del foso en la margen izquierda de la ría sobre el que se instalará una grúa pórtico de cuatro ruedas (travelift) ... para sacar del agua embarcaciones menores para su reparación acaba de finalizar. Según informó ayer la Autoridad Portuaria de Avilés, el proyecto se ha completado, además, con un pantalán de auxilio que se trasladó desde su emplazamiento original en la margen derecha.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El turístico funicular de La Gloria en Lisboa descarrila y deja al menos 15 muertos y una veintena de heridos
  2. 2 La playa de San Lorenzo de Gijón, invadida por toneladas de ocle
  3. 3

    Un nuevo detenido de la banda de narcos a la que se le incautaron 304 kilos de coca en Gijón
  4. 4 Dos heridos en un accidente entre una moto y un coche en Gijón
  5. 5 Vecinos de Llanes convocan una protesta por la participación de Israel en la Vuelta Ciclista a España
  6. 6 Atracan a mano armada un quiosco en Oviedo y retienen a una empleada
  7. 7

    El plan de Perlora cifra su capacidad máxima de alojamiento en 600 plazas
  8. 8 El Real Oviedo expedienta a Hassan por su enfrentamiento verbal con Paunovic
  9. 9 Juan Cofiño sí irá a la misa del Día de Asturias por «institucionalidad», pero Barbón mantiene su plante por segundo año
  10. 10 Absueltos los dos policías de Gijón acusados de detención ilegal a una esteticista

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Concluida la obra del foso de Avilés para reparar embarcaciones en la margen izquierda

Concluida la obra del foso de Avilés para reparar embarcaciones en la margen izquierda