Concluida la obra del foso de Avilés para reparar embarcaciones en la margen izquierda

La construcción del foso en la margen izquierda de la ría sobre el que se instalará una grúa pórtico de cuatro ruedas (travelift) ... para sacar del agua embarcaciones menores para su reparación acaba de finalizar. Según informó ayer la Autoridad Portuaria de Avilés, el proyecto se ha completado, además, con un pantalán de auxilio que se trasladó desde su emplazamiento original en la margen derecha.

«De esta manera, recuperamos y mejoramos la capacidad de dar respuesta a las necesidades de nuestra clientela del puerto deportivo y de las pequeñas embarcaciones pesqueras, optimizando tiempos y distancias, ya que dispondrán de este servicio a pie de muelle», señalan desde el Puerto con respecto a este proyecto que comenzó a gestarse hace más de un año.

La ampliación de la zona logística del muelle de Valliniello en la margen derecha uniéndolo al de Arcelor supuso la desaparición del astillero existente en la zona para la reparación y construcción de embarcaciones de pequeño porte. La Autoridad Portuaria consideró entonces necesario seguir manteniendo este servicio y pensó que la mejor ubicación sería en la margen derecha, más cercano a los usuarios del mismo, las embarcaciones pesqueras y las del puerto deportivo.

Los trabajos comenzaron en septiembre del año pasado y tras casi doce meses de obra se dan ahora por finalizados. El nuevo foso se ubica en la entalladura que separa el puerto pesquero del puerto comercial (Raíces Ampliación). La estructura se sustenta sobre dos vigas de hormigón armado paralelas y soportadas por dieciséis pilotes metálicos rellenos de hormigón hincados al fondo de la ría. Además, se adecuó el entorno para crear una losa de hormigón con sus correspondientes instalaciones eléctricas y de abastecimiento, así como de recogida de aguas.

Las obras, que contaron con un presupuesto de casi 1,1 millones de euros cofinanciados en un 20% por fondos europeos, fueron ejecutadas por la UTE formada por las empresas Marcos Xove y Astilleros Amilibia Untziolak.