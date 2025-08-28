El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mariví Monteserín entrega uno de los premios. Alex Piña
Fiestas de San Agustín

Descubre a los ganadores del Certamen San Agustín

La centenaria cita ganadera premia a los mejores ejemplares de las razas cárnicas del Principado y a los mejores asturcones.

Fernando Del Busto

Fernando Del Busto

Avilés

Jueves, 28 de agosto 2025, 20:23

La entrega de los premios a las mejores reses del Certamen Ganadero de San Agustín, clausurado esta mañana, es uno de los momentos más esperados por los ganaderos participantes que ven como sus reses figuran entre las mejores de la cabaña asturiana. Este año, los premios se centraron en las razas de explotación cárnica y los asturcones.

Así, en la Asturiana de los valles, doble grupa, la Vaca campeona fue 'Llanera', un ejemplar de la ganadería José Antonio García, de Corvera de Asturias. El Toro campeón fue 'Rubio' de la ganadería María de los Ángeles García, también de Corvera. La campeona de terneras y novillas fue 'Isla', propiedad de la ganadería de Jonathan Garrido Iglesias, de Pravia.

En la raza Asturiana de los Valles, tipo normal, la Vaca campeona fue 'Malaya', propiedad de la ganadería de María Elsa Iglesias Alonso, de Pravia. El Toro campeón fue 'Actor' de la ganadería Casillas de Ernesto de Juan Martínez, en Llanera. 'Galáctica' se hizo con el título de Campeona de terneras y novillas. El ejemplar pertenece a la ganadería de Jonathan Garrido Iglesias, de Pravia.

La Vaca Campeona de Asturiana de la Montaña fue 'Aldeana', de la ganadería La Aldea SC, de Llanes. Por su parte, el título de Toro campeón se lo llevó 'Chulo', de la ganadería de Saray Méndez Rojas, también de Llanes. La Campeona de terneras y novillas fue 'Bribona', de la ganadería de Laura Martínez Viña, de Gozón.

En la raza Parda de Montaña, el título de Vaca campeona fue para 'Pirucha', propiedad de la ganadería de Emma Barbón González, en Caso. El Semental campeón fue 'Gerardo', propiedad de la ganadería Les Ratines de Francisco Javier Coviella Iglesias, de Nava. El título de Campeona de terneras y novillas se lo llevó 'Bandera', propiedad de la ganadería de Paulino Alonso Hevia, de Laviana.

Respecto a los Asturcones, la mejor hembra fue 'Peruyal', fue propiedad de la ganadería de Manuel José García Fernández, de Illas. El mejor macho fue 'Felgazu', de la ganadería de Acgalán, de Langreo.

Por su parte, el trofeo especial de la Junta General del Principado se lo llevó el lote de la familia de Asturiana de los Valles, tipo normal, presentado por la ganadería de Armando Martínez Riesgo, de Cudillero.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despedida de un súper de Gijón por llamar «imbécil, ladrona y anormal» a una compañera
  2. 2 Altercado en el Hípico de Gijón durante la participación de un jinete israelí
  3. 3 Localizan una serpiente de un metro y medio en una acera de Gijón
  4. 4 Carlos Baute se sacude la lluvia y lo da todo en Avilés
  5. 5

    El PSOE de Asturias propondrá a Lydia Espina para el Senado tras la dimisión de Melania Álvarez
  6. 6

    «Nos tiró agua, lejía y huevos», la queja de unos jóvenes en el parque de La Habana de Pola de Siero
  7. 7 Un gijonés de 68 años, rescatado en la playa de San Lorenzo
  8. 8 Detenido en Llanes cuando iba a provocar un incendio
  9. 9 David Carmo es el elegido para el centro de la defensa del Real Oviedo
  10. 10 Jaleo en San Lorenzo al enfrentarse dos hermanos leoneses a los socorristas de Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Descubre a los ganadores del Certamen San Agustín

Descubre a los ganadores del Certamen San Agustín