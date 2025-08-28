Descubre a los ganadores del Certamen San Agustín

Fernando Del Busto Avilés Jueves, 28 de agosto 2025, 20:23 Comenta Compartir

La entrega de los premios a las mejores reses del Certamen Ganadero de San Agustín, clausurado esta mañana, es uno de los momentos más esperados por los ganaderos participantes que ven como sus reses figuran entre las mejores de la cabaña asturiana. Este año, los premios se centraron en las razas de explotación cárnica y los asturcones.

Así, en la Asturiana de los valles, doble grupa, la Vaca campeona fue 'Llanera', un ejemplar de la ganadería José Antonio García, de Corvera de Asturias. El Toro campeón fue 'Rubio' de la ganadería María de los Ángeles García, también de Corvera. La campeona de terneras y novillas fue 'Isla', propiedad de la ganadería de Jonathan Garrido Iglesias, de Pravia.

En la raza Asturiana de los Valles, tipo normal, la Vaca campeona fue 'Malaya', propiedad de la ganadería de María Elsa Iglesias Alonso, de Pravia. El Toro campeón fue 'Actor' de la ganadería Casillas de Ernesto de Juan Martínez, en Llanera. 'Galáctica' se hizo con el título de Campeona de terneras y novillas. El ejemplar pertenece a la ganadería de Jonathan Garrido Iglesias, de Pravia.

La Vaca Campeona de Asturiana de la Montaña fue 'Aldeana', de la ganadería La Aldea SC, de Llanes. Por su parte, el título de Toro campeón se lo llevó 'Chulo', de la ganadería de Saray Méndez Rojas, también de Llanes. La Campeona de terneras y novillas fue 'Bribona', de la ganadería de Laura Martínez Viña, de Gozón.

En la raza Parda de Montaña, el título de Vaca campeona fue para 'Pirucha', propiedad de la ganadería de Emma Barbón González, en Caso. El Semental campeón fue 'Gerardo', propiedad de la ganadería Les Ratines de Francisco Javier Coviella Iglesias, de Nava. El título de Campeona de terneras y novillas se lo llevó 'Bandera', propiedad de la ganadería de Paulino Alonso Hevia, de Laviana.

Respecto a los Asturcones, la mejor hembra fue 'Peruyal', fue propiedad de la ganadería de Manuel José García Fernández, de Illas. El mejor macho fue 'Felgazu', de la ganadería de Acgalán, de Langreo.

Por su parte, el trofeo especial de la Junta General del Principado se lo llevó el lote de la familia de Asturiana de los Valles, tipo normal, presentado por la ganadería de Armando Martínez Riesgo, de Cudillero.