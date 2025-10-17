La dirección de Saint-Gobain decidirá en el primer semestre de 2026 la inversión del horno

La planta de Avilés de Saint-Gobain conocerá su futuro en el primer semestre del próximo año, cuando se tomará la decisión sobre el nuevo ... horno de la multinacional. Al menos fue el mensaje que ayer trasladó la dirección de las instalaciones de La Maruca a los representantes de las secciones sindicales en el inicio de las negociaciones del convenio colectivo que por primera vez se limitará al centro. La dirección local ha trasladado desde hace meses que un ajuste en el convenio sería interpretado como un elemento favorable para la decisión final sobre la ubicación del horno.

La empresa apuntó ayer pocos datos más, ya que, según comentó, la decisión final aún no se ha tomado. La inversión oscilará entre 50 y 130 millones de euros y la obra se alargaría durante medio año. Con esos pocos datos, todo apunta a que se mantendrá la combustión por gas, con el suficiente respaldo eléctrico para avanzar en la reducción de emisiones de dióxido de carbono. Como se sabe, el objetivo de la empresa es alcanzar en el año 2050 la neutralidad climática, es decir, producir sin emisiones de dióxido de carbono. Sobre el papel, el nuevo horno float debería estar en funcionamiento hasta ese momento. De esa manera, en la siguiente reconstrucción, ya se podría disponer de toda la tecnología y suministros necesarios (por ejemplo hidrógeno) para producir sin emisiones de dióxido de carbono.

LAS CLAVES Plazos La decisión sobre el nuevo horno se adoptará en el primer semestre del próximo año, con una inversión que oscilará entre 50 y 130 millones de euros.

Convenio Por primera vez se negociará para cada centro de manera independiente. La parte social se encontrará representada por las secciones sindicales.

Ajustes La dirección argumenta la transformación del mercado para aplicar rebajas salariales, lo que supondría pensar en el convenio sectorial del vidrio como punto de referencia.

Más allá de la información, la primera reunión sirvió para marcar el inicio del proceso formal de negociación del convenio colectivo. Tal como se acordó, la representación de los trabajadores recaerá en las secciones sindicales, lo que deja sin presencia en la mesa a los dos delegados de USO que, en las pasadas elecciones sindicales, habían sido elegidos en la candidatura de la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI). Sin embargo, rompieron con el sindicato por discrepancias tras la firma del despido colectivo e iniciaron un nuevo proyecto con USO. Esta semana ya reclamaron a los demás sindicatos que convoquen asambleas de fábrica después de cada reunión con la empresa para informar de los avances, sin que, hasta el momento, se haya atendido su petición.

La reunión de ayer tan solo fijó las tres primeras reuniones para los días 22 y 29 de octubre y 4 de noviembre, sin perjuicio de que se pueda alargar el proceso.

Con todo, los sindicatos llegan alertados por los mensajes de moderación salarial planteados desde la dirección y las negociaciones de otro de los centros, el de Arbós, donde las conversaciones se encuentran más avanzadas.

Allí, la plataforma planteada desde la dirección defiende recortes que, según los sindicatos, alcanzan un 30 por ciento. Además, se pasaría al convenio general del vidrio, con peores condiciones para los trabajadores. El personal en activo mantendría parte de sus condiciones con acuerdos individuales con la empresa. La dirección alega los profundos cambios en el mercado y la sociedad para aplicar esos recortes.

Esta situación ha alertado a los sindicatos avilesinos. Ayer, la CSI emitió una nota en la que pide a la dirección que despeje las dudas sobre el futuro de la fábrica y rechazó cualquier tipo de recorte, defendiendo una subida mínima del IPC y los beneficios sociales del convenio.

Por su parte, el SOMA-FITAG-UGT emitió una nota interna en la que señala que los sindicatos reclaman un convenio de empresa y no de centro, si bien en el acta de la reunión tan sólo CSI se expresó en esa línea. Desde el sindicato mayoritario se insistió en la necesidad de conocer los planes de la empresa para la fábrica de Avilés y se recordó que los sindicatos rechazan cualquier tipo de ajuste salarial.