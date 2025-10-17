El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Imagen de archivo de un camión accediendo a las instalaciones de Saint-Gobain. PABLO NOSTI

La dirección de Saint-Gobain decidirá en el primer semestre de 2026 la inversión del horno

Arranca la negociación del convenio en Avilés y en Arbós la empresa plantea una rebaja del salario del 30% y la aplicación del acuerdo sectorial del vidrio

Fernando Del Busto

Fernando Del Busto

Avilés

Viernes, 17 de octubre 2025, 06:41

Comenta

La planta de Avilés de Saint-Gobain conocerá su futuro en el primer semestre del próximo año, cuando se tomará la decisión sobre el nuevo ... horno de la multinacional. Al menos fue el mensaje que ayer trasladó la dirección de las instalaciones de La Maruca a los representantes de las secciones sindicales en el inicio de las negociaciones del convenio colectivo que por primera vez se limitará al centro. La dirección local ha trasladado desde hace meses que un ajuste en el convenio sería interpretado como un elemento favorable para la decisión final sobre la ubicación del horno.

