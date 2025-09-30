Dos exposiciones sobre Palestina en Avilés que son «una llamada a la acción» 'Cisjordania resiste', de Mauricio Morales, y 'Asturies con Palestina', de Daniela Cohen, se pueden visitar en el Centro de Servicios Universitarios y en la Casa de las Mujeres, respectivamente

«Cisjordania es una prisión a cielo abierto», pero en opinión del concejal de Cooperación Internacional, Agustín Medina, la situación que está viviendo pasa un poco más desapercibida debido a que los focos están puestos en Gaza, por eso la exposición 'Cisjordania resiste', con fotografías de Mauricio Morales, que este martes se ha inaugurado en el Centro de Servicios Universitarios, y la de 'Asturies con Palestina', de Daniela Cohen, que se cuelga en la Casa de las Mujeres, son «una llamada a la acción», sobre todo cuando «somos los ciudadanos de medio mundo los que estamos reaccionando ante el genocidio en Palestina» frente a la «complicidad internacional».

«Se está produciendo una violación sistemática del derecho internacional» sin que los países hagan nada, ha denunciado. Porque «¿De qué sirven las resoluciones de Naciones Unidas si no tienen conscuencias? ¿De qué sirve hablar de paz si seguimos financiando la ocupación con armas, comercio y acuerdos», ha ahondado. Por eso, en su opinión la hoja de ruta debería ser «el boicot». «No comprar nada, cortar vínculos culturales, académicos y económicos con empresas cómplices, tendría que haber sanciones económicas, comerciales y diplomáticas contra líderes israelíes responsables de la ocupación y del genocidio, suspender acuerdos comerciales y militares y la movilización ciudadana, por supuesto», ha enumerado.

Las fotografías de Mauricio Morales fueron tomadas en 2023 y 2024. Ahora mismo se encuentra regresando a España después de que el barco en el que viajaba a la franja de Gaza con la flotilla de ayuda humanitaria sufriera un percance. Daniela Cohen es una argentina judía antisionista afincada en Asturias. Las exposiciones se pueden visitar hasta el 13 de octubre.

