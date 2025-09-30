El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así puedes seguir a EL COMERCIO en Google Discover: personalízalo para no perderte nada
Representantes de diversas organizaciones posan junto al concejal de Cooperación Internacional, Agustín Medina, en el Centro de Servicios Universitarios. José Simal Ordás

Dos exposiciones sobre Palestina en Avilés que son «una llamada a la acción»

'Cisjordania resiste', de Mauricio Morales, y 'Asturies con Palestina', de Daniela Cohen, se pueden visitar en el Centro de Servicios Universitarios y en la Casa de las Mujeres, respectivamente

Cristina Del Río

Cristina Del Río

Avilés

Martes, 30 de septiembre 2025, 15:01

«Cisjordania es una prisión a cielo abierto», pero en opinión del concejal de Cooperación Internacional, Agustín Medina, la situación que está viviendo pasa un poco más desapercibida debido a que los focos están puestos en Gaza, por eso la exposición 'Cisjordania resiste', con fotografías de Mauricio Morales, que este martes se ha inaugurado en el Centro de Servicios Universitarios, y la de 'Asturies con Palestina', de Daniela Cohen, que se cuelga en la Casa de las Mujeres, son «una llamada a la acción», sobre todo cuando «somos los ciudadanos de medio mundo los que estamos reaccionando ante el genocidio en Palestina» frente a la «complicidad internacional».

«Se está produciendo una violación sistemática del derecho internacional» sin que los países hagan nada, ha denunciado. Porque «¿De qué sirven las resoluciones de Naciones Unidas si no tienen conscuencias? ¿De qué sirve hablar de paz si seguimos financiando la ocupación con armas, comercio y acuerdos», ha ahondado. Por eso, en su opinión la hoja de ruta debería ser «el boicot». «No comprar nada, cortar vínculos culturales, académicos y económicos con empresas cómplices, tendría que haber sanciones económicas, comerciales y diplomáticas contra líderes israelíes responsables de la ocupación y del genocidio, suspender acuerdos comerciales y militares y la movilización ciudadana, por supuesto», ha enumerado.

Las fotografías de Mauricio Morales fueron tomadas en 2023 y 2024. Ahora mismo se encuentra regresando a España después de que el barco en el que viajaba a la franja de Gaza con la flotilla de ayuda humanitaria sufriera un percance. Daniela Cohen es una argentina judía antisionista afincada en Asturias. Las exposiciones se pueden visitar hasta el 13 de octubre.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Conmoción por la muerte de Lucía Pérez, la profesora de 45 años a la que golpeó el portón de su casa en Granda: «Era pura luz»
  2. 2 Fallece el dentista ovetense Luis Llaca a los 68 años de forma repentina
  3. 3 Preocupación en Laviada, en Gijón, por el mal estado de un edificio pendiente de rehabilitación
  4. 4 «Gran altercado» en Avilés: un detenido por herir a un policía
  5. 5

    Tres investigados por agredir al capitán y al armador del pesquero que sufrió un motín en la costa de Ribadesella
  6. 6

    El secretario de Estado de Transportes alerta: «Eliminar el peaje del Huerna tendría un coste milmillonario y saldría de los bolsillos de los ciudadanos»
  7. 7

    Netanyahu acepta el plan de paz de Trump para poner fin a la «muerte y destrucción en Gaza»
  8. 8

    Hacienda denuncia que las recomendaciones de Begoña Gómez fueron clave en adjudicaciones irregulares
  9. 9

    Un bonitero vasco, escoltado hasta El Musel, en Gijón: «Tenemos un motín a bordo, estamos encerrados en el puente de mando»
  10. 10 El partido Valencia - Real Oviedo queda finalmente aplazado al martes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Dos exposiciones sobre Palestina en Avilés que son «una llamada a la acción»

Dos exposiciones sobre Palestina en Avilés que son «una llamada a la acción»