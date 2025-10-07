Alfonso García Muriel, presidente de DXC España y Portugal: «Ahora mismo Asturias es un diamante, nos lo tenemos que creer»

La celebración de los primeros veinte años del centro de DXC en Avilés no sólo es una historia de éxito, como ayer subrayó el ... presidente de DXC para España y Portugal, Alfonso García Muriel (Bilbao, 1978); es el inicio de otras muchos proyectos ilusionantes que comenta con LA VOZ.

–Hoy en día, ¿cómo define a DXC?

–Es una gran compañía de servicios, que ayuda a nuestros clientes a evolucionar, a que sean capaces adaptar la nueva tecnología para prestar mejores servicios a sus usuarios finales y, en el caso de las administraciones públicas, a los ciudadanos.

–En veinte años, DXC ha pasado de ocupar un pequeño prefabricado a un edificio propio con mil empleados. ¿Cuál es su receta del éxito?

–Es muy sencilla: crecimiento gracias a la confianza de nuestros clientes. Durante los últimos siete años hemos sido la compañía número uno en satisfacción de nuestros clientes. No lo digo yo, lo dicen los clientes todos los años a través de una encuesta que hace el informe Whitelane. Los clientes confían en DXC. Y, una vez que confían, llega el crecimiento.

–DXC es una empresa grande, tanto por el número de clientes, como por el número de sectores que atiende. Y, al tiempo, demuestra su flexibilidad al asumir cambios como puede ser el teletrabajo. ¿Es fácil combinar ambos elementos?

–Fácil no es. Pero es absolutamente necesario. Hoy en día, la tecnología y la capacidad de adaptación forma parte de cualquier compañía. Es una ventaja competitiva. Viene inherente en nuestro ADN: somos una compañía flexible, con capacidad de adaptación y cercanía a nuestros clientes.

–Como persona ajena al mundo de la tecnológica, veo que en la actualidad existen dos coordenadas claves: la inteligencia seguridad y la ciberseguridad. ¿Cómo influye en su actividad?

–Son dos aspectos que van ligados, es una cuestión de evolución tecnológica. La inteligencia artificial está haciendo que la velocidad de desarrollo tecnológico, para lo bueno y para lo malo, sea más rápida. La ciberseguridad tiene una contrapartida: los malos de la ciberseguridad, los delincuentes. Ellos también utilizan la inteligencia artificial para realizar ataques. Estamos obligados a utilizar inteligencia artificial para protegernos de los ataques desarrollados con inteligencia artificial.

–Somos una generación que ha vivido el nacimiento de la sociedad de la información, la incorporación de la informática a la vida cotidiana. ¿Hemos visto todo su potencial en la sociedad o los cambios son el inicio de lo que vendrá?

–Ya estamos en la siguiente revolución. Pero no será la última. Hoy en día estamos viviendo la época de la inteligencia artificial, su adopción o no adopción en todas nuestras perspectivas de vida personal y profesional. La siguiente ya se ha nominado: es la computación cuántica. Y eso también cambiará las reglas de juego de muchos aspectos que hoy en día consideramos premisas históricas.

–¿Qué supondrá para los ciudadanos normales?

–Mayor velocidad de desarrollo de soluciones, mayor velocidad en las investigaciones en ámbitos como la sanidad, cambiarán las normas de juego en el ámbito de la ciberseguridad. Veremos una velocidad exponencialmente más rápida que en la actualidad. Estamos en un constante proceso de aceleración.

–¿Y el límite?

–No lo sabemos todavía.

–¿Qué podemos esperar del Centro de Asturias a medio plazo?

–En España y Portugal, DXC ha crecido este año en 1.300 empleos. Parte de esos empleos están llegando a Asturias. La previsión es seguir creciendo con doble dígito. A día de hoy ya tenemos a más de mil empleados en Asturias, más de 9.000 empleados en España y Portugal. En los próximos años pensamos que podemos tener un crecimiento del 30%. El plan de negocio se cumple. Las oportunidades de negocio que hay se están convirtiendo. Hay que reconocer que España, y en concreto Asturias, ahora es una perita en dulce, un diamante. Nos lo tenemos que creer.

–¿Por qué motivos?

–Por competitividad, por cualificación, por talento... Tenemos todo el futuro por delante. Es una cuestión de ser capaz de leer la realidad y aprovechar las oportunidades.

–Ha defendido que debemos reclamar la soberanía digital. ¿Qué supone?

–A día de hoy, en muchos sectores, como el gas, estamos en manos de países terceros. Tenemos que empezar a desarrollar capacidades que nos permitan tener una cierta independencia. Por supuesto que la independencia total no existe, tenemos que llegar a acuerdos multilaterales con Occidente y con Oriente. Pero debemos desarrollar capacidades para que, en cierto modo, seamos dueños de nuestro propio futuro. Ese futuro que estamos definiendo, que queremos reinventar pasa por las capacidades que desarrollemos en Europa, España y Avilés.

–Entiendo que ese nosotros es una idea más euro-atlántica, de países con valores comunes.

–Sobre todo de la Unión Europea. Tenemos que ser más soberanos, desarrollar más compañías tecnológicas para ganar cierta soberanía, aunque tengamos acuerdos bilaterales con EE UU y China. Es algo de lo que ya se está hablando. Europa debe despertar y plantearnos hasta qué punto queremos depender de terceros en el mundo digital.