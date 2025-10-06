Dxc celebra sus 20 años en Asturias con la previsión de crear 325 empleos Adrián Barbón anuncia que el Plan de Ciencia y Tecnología dedicará 200 millones de euros a la inversión

Fernando Del Busto Avilés Lunes, 6 de octubre 2025, 16:59

De una segregación empresarial en Dupont con cinco trabajadores a un puntal de la estrategia de Dxc en España, con mil empleos directos y ochenta clientes nacionales e internacionales. Es el recorrido que esta mañana ha celebrado la empresa tecnológica en su centro de Avilés y que avanza más proyectos en el futuro. Así, su presidente para España y Portugal, Alfonso García, avanzó la próxima contratación de 25 profesionales y las previsiones de alcanzar otros 300 más a medio plazo.

Por su parte, el presidente de Asturias, Adrián Barbón, que tuvo unas emotivas palabras para el recientemente fallecido Guillermo Fernández Vara, destacó la importancia del desarrollo tecnológico en el futuro de Asturias y avanzó que el Plan de Ciencia y Tecnología dedicará 200 millones de euros a la inversión directa.

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, recordó la estrategia local para convertir al concejo en un «ejemplo tecnológico y de innovación », donde las instalaciones de DXC son un referente.

La celebración del vigésimo aniversario de la multinacional en Asturias contó con la presencia de Angeles Santianes, presidenta de Dupont, compañía que hizo posible la llegada de la entonces CSC a Asturias. Definió su evolución como un «caso de éxito». Entre las causas, la buena formación existente en la región y las capacidades de los asturianos. «Nos lo tenemos que creer», sentenció.