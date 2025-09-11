El estreno de C. Tangana en el cine se proyectará en el Avilés Acción

R. D. Jueves, 11 de septiembre 2025, 21:10 Comenta Compartir

El Avilés Acción Film Festival, que se desarrollará del 4 al 11 de octubre, abrirá por primera vez una ventana al cine inmersivo con una muestra de realidad virtual que invitará a los espectadores a explorar nuevas formas de narrar y sentir el cine desde dentro.

Lo hará de la mano de 'Intacto', dirigida por la gijonesa Ana Bravo, junto a tres obras internacionales de referencia: 'Clouds Over Sidra' (Gabo Arora & Barry Pousman, 2015), pionera del documental en realidad virtual; 'Jurassic World: Blue (Félix Lajeunesse & Paul Raphaël, 2018), un cortometraje sobre el universo jurásico; y Madrid Noir (James A. Castillo, 2018), un mediometraje de animación ambientado en una capital de los años treinta.

Además, la XXIV edición del Avilés Acción proyectará 'La guitarra flamenca de Yeray Cortés', el documental con el que el músico C. Tangana ha debutado en el mundo cinematográfico. Será uno de los cuatro largometrajes que pase el este festival de cortos. Los otros tres serán 'Literato', de Carlos Navarro, 'El árbol de la sangre', de Julio Medem, y 'Gatillero'.

'Literato' es una comedia en la que el actor -y guionista de la película- Maxi Rodríguez interpreta a un hombre separado que vuelve a su pueblo natal en las cuencas mineras, donde se convierte en la comidilla del lugar por mantener un romance con una anciana.

'El árbol de la sangre (2018)' se proyecta con motivo de la invitación al festival de Julio Medem, que participará en un encuentro posterior con el público. Protagonizada por Álvaro Cervantes y Úrsula Corberó, la cinta presenta a una joven pareja que escribe la historia común de sus raíces familiares.

Y desde Argentina, gracias a la colaboración con BAFICI, llega 'Gatillero', de Cristian Tapia Marchiori. Una película rodada en plano secuencia que hace las veces de cuento moral en los márgenes.