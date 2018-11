UGT y CC OO exigen al Principado, a la mutua y a AZSA una solución para los intoxicados en huelga de hambre Trabajadores en huelga de hambre frente a Asturiana de Zinc. / PATRICIA BREGÓN Las secciones sindicales en la empresa hacen un llamamiento a participar en la concentración de apoyo convocada a las 17.30 horas de hoy en San Juan de Nieva A. SANTOS AVILÉS Miércoles, 7 noviembre 2018, 11:48

CC OO y UGT de Asturiana de Zinc aseguran ante la acampada y huelga de hambre de los compañeros intoxicados por mercurio en la factoría en 2012 que «resulta de todo punto intolerable que seis años después de tan grave accidente haya trabajadores que tenga que llegar a poner en riesgo su ya precaria salud en demanda de una atención médica que se compadezca con sus graves dolencias». Ante esta situación, ambas centrales sindicales exigen «a todos los agentes implicados con capacidad de ofrecer una salida a las personas afectadas, SESPA, mutua y dirección de Asturiana de Zinc, el máximo compromiso en la búsqueda de soluciones que posibiliten la atención de sus demandas que parece ser, no son otras, que una adecuada atención médica».

En el particular de la dirección de Asturiana de Zinc, «exigimos un mayor esfuerzo y compromiso en la búsqueda de una salida a una situación que, con el paso de los días, no va a ir sino necesariamente a peor. Lo hecho en el pasado no va solucionar los problemas de aquí y ahora; en estos instantes hay tres compañeros en huelga de hambre a las puertas de nuestra factoría en demanda de atención médica adecuada».

UGT y CC OO lamentan «profundamente no haber sido capaces de consensuar con el resto de centrales sindicales que componen el comité de empresa este comunicado al objeto de trasladar un mensaje de unidad en la demanda de soluciones a tan dramática situación. Por último, hacemos un llamamiento a la participación en las iniciativas puestas en marcha por los compañeros afectados, que, en lo cercano, es una concentración hoy miércoles, a las 17.30 horas frente a la caseta donde están acampados».