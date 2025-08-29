El grupo Triangular Capital proyecta construir viviendas industrializadas en el entorno de la ría de Avilés

El grupo empresarial Triangular Capital ya puso en marcha esta misma semana sus dos proyectos inmobiliarios estrella en el centro de Avilés: la transformación del ... antiguo geriátrico de La Fontana en un hotel con 25 habitaciones y la rehabilitación del edificio de Precios Únicos, que también ha sido adquirido por este grupo, y en el que se prevé la construcción de 31 apartamento. En la fachada de ambos edificios ya lucen los carteles de los proyectos y una vez aprobadas las licencias será inminente el inicio de los trabajos en ambos espacios de la plaza de España.

Cabe recordar que en los que se refiere a los dos proyectos del centro de Avilés, el grupo empresarial proyecta que tanto el nuevo hotel de La Fontana como las viviendas del edificio de Precios Únicos compartan «zonas comunes de uso social y de convivencia, como áreas de encuentro, terrazas y espacios pensados para fomentar la interacción entre residentes». Entre ellos se plantean zonas ajardinadas, cafetería, espacios de networking o una lavandería. La intención es trabajar ambas rehabilitaciones como «un mismo conjunto residencial» que ofrezca «un modelo innovador de vivienda».

Pero además el grupo Triangular Capital proyecta otro ambicioso proyecto, en este caso en el entorno de la ría de Avilés. Se trata de implementar su división DOOS (Dual Origin of Structure), una empresa especializada «en la construcción de viviendas mediante procesos de construcción industrializada, ofreciendo soluciones más rápidas, limpias y eficientes que la edificación tradicional». Por el momento no se ha desvelado la ubicación exacta de estas viviendas, pero sí se sabe que este será un proyecto en el que el grupo empresarial pretende aplicar un concepto que combina «ingeniería de precisión con un diseño arquitectónico innovador, logrando hogares de alta calidad en tiempos reducidos y con un impacto ambiental mínimo».