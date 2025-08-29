El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El antiguo geriátrico de La Fontana y el edificio de Precios Únicos ya lucen los carteles del proyecto. LVA

El grupo Triangular Capital proyecta construir viviendas industrializadas en el entorno de la ría de Avilés

El grupo empresarial ya puso en marcha esta semana los proyectos inmobiliarios que transformarán el antiguo geriátrico de La Fontana y el edificio de Precios Únicos, ambos en la plaza de España

Alejandro L. Jambrina

Alejandro L. Jambrina

Avilés

Viernes, 29 de agosto 2025, 22:33

El grupo empresarial Triangular Capital ya puso en marcha esta misma semana sus dos proyectos inmobiliarios estrella en el centro de Avilés: la transformación del ... antiguo geriátrico de La Fontana en un hotel con 25 habitaciones y la rehabilitación del edificio de Precios Únicos, que también ha sido adquirido por este grupo, y en el que se prevé la construcción de 31 apartamento. En la fachada de ambos edificios ya lucen los carteles de los proyectos y una vez aprobadas las licencias será inminente el inicio de los trabajos en ambos espacios de la plaza de España.

