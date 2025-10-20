La hostelería avilesina se pone las pilas sumando 48 locales más al reciclaje de vidrio

El Ayuntamiento de Avilés lleva años empeñado en contribuir a la sostenibilidad con la mejora de la gestión de los residuos. En ese camino ciudadanía ... y también empresas tienen su papel. En el caso de los establecimientos de hostelería, el reciclaje del vidrio es una de las patas y los datos están siendo año a año positivos. A mediados de este 2025 finalizó una campaña de Ecovidrio con el apoyo del Consistorio que elevó el número de bares y restaurantes recicladores, pasando de 255 a 303. Eso significa que el 89 % de los locales hosteleros de la ciudad reciclan el vidrio que utilizan.

La campaña HORECA en Avilés se dividió en tres fases y en todas tuvo resultados positivos. A finales de enero arrancó la primera. Entonces se había detectado que el 72% de los locales reciclaban, esos 255 citados anteriormente. Comenzaron entonces las visitas de los técnicos ambientales de Ecovidrio para explicar el beneficio de la separación de residuos y el contenido de la ordenanza municipal que obliga a los grandes productores a reciclar como sucede en toda España. Pero a la vez los especialista también escuchan las dificultades del hostelero para hacerlo y tratan de darle soluciones en coordinación con el Ayuntamiento y Cogersa.

De esa forma, la segunda ola de la campaña se iniciaba con un aumento en el número de locales que habían optado por reciclar en Avilés, esto era el pasado mes de marzo y la cifra había pasado a ser el 86% del total de los establecimientos, en concreto ya había 295 separando vidrio.

Tras la primera fase de información y detección de necesidades, en la que se entregaron cubos de diferentes capacidades a los hosteleros que los solicitaron para facilitar así el reciclaje de envases de vidrio según el volumen de generación de cada establecimiento, se llevó a cabo auditorías para comprobar que realizaban correctamente la separación en origen y si no fuera así se entrega una carta nominativa.

Arranca así a comienzos de junio la tercera fase y las visitas de los técnicos ambientales permiten concluir que de los 339 establecimientos hosteleros abiertos en la ciudad en ese momento hay 303 que reciclan el vidrio, se trata del 89%.

Estas campañas de refuerzo de la ordenanza se vienen realizando durante los últimos años y en todas los resultados han sido positivos. De hecho, el edil de Medio Ambiente, Pelayo García, asegura que, aunque el nivel de cumplimiento y de reciclaje ya es muy alto, no se descartan acometer nuevas campañas de información en este sector para reforzar la actividad recicladora de quienes ya separan y para continuar sumando locales. De hecho, Ecovidrio señala en su informe que de los veintitrés bares y restaurantes no recicladores visitados en la última fase, una decena merecerían una visita posterior para insistir en los beneficios de la separación de residuos.

«El reciclaje de papel y cartón en la ciudad está muy asentado y la cantidad se mantiene estable, pero en cuanto al vidrio tenemos margen de mejora y por eso trabajamos en ello de la mano de Ecovidrio y Cogersa», aseguró el concejal.

El sector hostelero genera casi el 50% de los residuos de envases de vidrio de un solo uso que se comercializan en España, por lo que se considera un sector clave para mejorar los objetivos de reciclado que se ha marcado Avilés.

La campaña de este año concluyó en Avilés con 36 establecimientos que no reciclan, frente a los 97 detectados con la auditoría inicial. La evolución, desde que arrancó esta iniciativa en el pasado ejercicio ha sido positiva, ya que se partía del dato de que sólo el 57% de los locales de hostelería reciclaban.

En las entrevistas con los hosteleros y en la observación directa de los técnicos ambientales se pusieron de manifiesto algunas mejoras necesarias para contribuir y facilitar el reciclaje del vidrio en varios puntos de la ciudad. Algunas ya han sido adoptadas por el Ayuntamiento y otras están siendo informadas para ponerlas en conocimiento de Cogersa, que gestiona este reciclaje en la ciudad.

Entre ellas se encuentra la petición de un contenedor en Camino de Heros, completar la isla de reciclaje existente al inicio de Conde de Guadalhorce o en la Travesía del Cristal, poner un nuevo punto en Santa Apolonia que daría servicio a dos locales o volver a colocar en el mismo punto uno que se trasladó después de la urbanización, acercar los contenedores a los establecimientos en la Avenida del Aluminio, barrio Jardín o Llaranes Viejo, además de colocar un nuevo punto en la avenida de Lugo.