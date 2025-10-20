El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El 89% de los establecimientos hosteleros recicla el vidrio tras la campaña de Ecovidrio en los últimos meses en la que también transmitió la demanda de algunos hosteleros de tener contenedores más cerca. P. Ucha

La hostelería avilesina se pone las pilas sumando 48 locales más al reciclaje de vidrio

Una campaña de Ecovidrio con el Ayuntamiento supuso un aumento de los establecimientos de 255 a 303 en seis meses

Yolanda De Luis

Yolanda De Luis

Avilés

Lunes, 20 de octubre 2025, 00:15

Comenta

El Ayuntamiento de Avilés lleva años empeñado en contribuir a la sostenibilidad con la mejora de la gestión de los residuos. En ese camino ciudadanía ... y también empresas tienen su papel. En el caso de los establecimientos de hostelería, el reciclaje del vidrio es una de las patas y los datos están siendo año a año positivos. A mediados de este 2025 finalizó una campaña de Ecovidrio con el apoyo del Consistorio que elevó el número de bares y restaurantes recicladores, pasando de 255 a 303. Eso significa que el 89 % de los locales hosteleros de la ciudad reciclan el vidrio que utilizan.

