La «implicación» de Avilés frente a la falta de respuesta del Ayuntamiento de Gijón

El consejero de Vivienda Ovidio Zapico aprovechó la presentación de la promoción de vivienda pública que está previsto construir en Avilés para ensalzar el trabajo ... de este municipio y afear el comportamiento de Gijón, con cuyo ayuntamiento lleva un par de semanas de discrepancias públicas.

Puso en valor el «grado de implicación del concejo en políticas de vivienda», lo que en su opinión es un ejemplo de que «desde el municipalismo también se puede hacer mucho para facilitar ese acceso de vivienda por parte de la ciudadanía» en contraposición a Gijón. «Ya quisiera yo que otras ciudades de Asturias, y no me refiero a Oviedo, se comportasen como se comporta Avilés en materia de vivienda» y recordó que hace quince días que el Ayuntamiento de Gijón tiene sobre la mesa una oferta para construir 300 viviendas en la ciudad. «Y no tenemos una respuesta aún por parte de la alcaldesa y yo creo que no hay momento que perder. Avilés ha entendido que ante propuestas como estas tenemos que poner todos los esfuerzos en común y trabajar rápido para poder hacer una realidad este tipo de producciones», añadió.

Zapico aprovechó también para recordar el trabajo que se está realizando desde la consejería con la construcción de vivienda pública también en San Martín del Rey Aurelio (Sotrondio) o el desarrollo de la Ley de Vivienda y las zonas tensionadas, si bien reconoció que todo es poco en materia de vivienda y, sobre todo, que los resultados se verán a largo plazo.

Destacó que todas estas medidas «tienen que permitir establecer un itinerario que en los próximos años nos haga no solo superar esta crisis, sino afianzar un modelo sólido que resista a crisis futuras. Porque tenemos un modelo de vivienda y eso es algo que incluso reconocía la semana pasada la derecha del Pleno», subrayó.