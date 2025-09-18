IU de Avilés pone fecha al «despegue» del Centro Niemeyer

La recuperación del Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer como un motor cultural de Avilés ya tiene fecha. Al menos para Izquierda Unida de ... Avilés que esta mañana ha expresado su confianza en que la I Bienal de Arte y Clima que se celebrará a partir de mayo del próximo año supondrá un aliciente para que el complejo cultural recupere su dinamismo y vinculación con la ciudad. El coordinador de IU en Avilés, Juan José Fernández, y el representante de la coalición en el patronato del Niemeyer, Agustín Medina, así lo han defendido en una rueda de prensa para repasar los seis primeros meses de la presencia de IU en el órgano de dirección del Niemeyer. Medina expresó su confianza en que la colaboración de tres ministerios en la novedosa cita debe ser un impulso a la programación del centro.

«En la memoria de 2024, vemos que sube el número de visitantes, actos deportivos y congresos, pero baja la actividad cultural», reflexionó Medina. Sin criticar los primeros, el concejal considera que la actividad del complejo cultural debe basarse más en la cultura y buscar un reenganche con la ciudad.

Para ello, la receta de IU pasa por «tejer alianzas a todos los niveles«, expresó Juan José Fernández, señalando que se había reclamado a la consejera de Cultura y presidenta del patronato, Vanessa Gutiérrez, que aumente el número de patronos privados en la fundación. Desde la coalición, también se hace una labor discreta en ese sentido.

«El aparcamiento se abrirá antes de fin de año»

Además, Juan José Fernández expresó su confianza en que la empresa municipal RUASA abrirá el aparcamiento subterráneo del Centro Niemeyer antes de este año. «Sabemos que el patronato del Centro Niemeyer aprobará en una próxima reunión la cesión del aparcamiento a RUASA. Y ésta está preparando la gestión. Ya conoce el equipamiento que debe adquirir y elabora el plan de gestión. Es una cuestión de plazos administrativos, pero confíamos en que antes de fin de año se abra el aparcamiento», aseguró el coordinador local de IU.