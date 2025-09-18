El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Agustín Medina y Juan José Fernández expresaron su apoyo al Centro Niemeyer. Pablo Nosti

IU de Avilés pone fecha al «despegue» del Centro Niemeyer

La coalición considera que la celebración de la I Bienal de Arte y Clima es una oportunidad para que el complejo cultural recupere su empuje

Fernando Del Busto

Fernando Del Busto

Avilés

Jueves, 18 de septiembre 2025, 14:23

La recuperación del Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer como un motor cultural de Avilés ya tiene fecha. Al menos para Izquierda Unida de ... Avilés que esta mañana ha expresado su confianza en que la I Bienal de Arte y Clima que se celebrará a partir de mayo del próximo año supondrá un aliciente para que el complejo cultural recupere su dinamismo y vinculación con la ciudad. El coordinador de IU en Avilés, Juan José Fernández, y el representante de la coalición en el patronato del Niemeyer, Agustín Medina, así lo han defendido en una rueda de prensa para repasar los seis primeros meses de la presencia de IU en el órgano de dirección del Niemeyer. Medina expresó su confianza en que la colaboración de tres ministerios en la novedosa cita debe ser un impulso a la programación del centro.

