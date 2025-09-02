Jabalíes en el barrio de La Grandiella, en Avilés «Son bastante tranquilos y simpáticos», afirman los vecinos de una zona con abundante vegetación

R. D. Martes, 2 de septiembre 2025, 07:54

En La Grandiella, en Avilés, tienen nuevos vecinos: una pareja de jabalíes que fueron grabados por una de la residentes que refiere que, de momento, «son bastante tranquilos y simpáticos». Dada la abundante vegetación de la zona, «se están poniendo las botas con las bellotas y hierbas de los prados frente al bosque». Con lo que cabe esperar que no sean los últimos jabalíes que se pasen por el barrio a darse un festín.

La presencia de suidos en la zona urbana de la ciudad es relativamente habitual desde hace algunos años. En fechas anteriores han sido vistos en barrios como Jardín de Cantos o San Cristóbal, donde también hay mucha masa forestal. Incluso, en alguna ocasión, en El Muelle.