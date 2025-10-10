Javier Gutiérrez, en Avilés: «Intento hacer cosas con compromiso y que lleguen hasta vosotros, el público»

El actor Javier Gutiérrez no escatimó ayer sonrisas ni fotografías ni anécdotas el público. El Festival Avilés Acción le entregaba el Premio Homenaje ... y no solo hizo un hueco en su apretada agenda (hoy mismo tiene que estar en Santander con la obra de teatro 'Los Yugoslavos', de Juan Mayorga, que el 8 de noviembre se representará en Avilés) sino que se demostró como el gran conversador que es.

Premiaba el festival al actor luanquín por una trayectoria de más de tres décadas, tanto en teatro como en cine y en televisión, y además en todos los registros. Un actor de raza, de vocación y de oficio, como alabó el director del certamen Javier Mediavilla, que aseguró que «intento hacer cosas con compromiso y que lleguen hasta vosotros, el público».

Pero esa confianza que derrocha ahora se ha ido consolidando poco a poco y recordó con humor sus inicios en el cine. Su primer pequeño papel fue 'El otro lado de la cama', dirigida por Emilio Martínez Lázaro. Gutiérrez relató su estupor cuando le escuchó decir, tras aparecer por el plató Ramón Barea: «Por fin un actor en el set»». «Creo que tengo todavía el guion por casa. Escribí en los márgenes: no valgo para hacer cine», contó sin asomo de pesar porque, de hecho, esta es una de las dos anécdotas que cuenta habitualmente y que le reprocha todavía hoy a Martínez Lázaro.

La segunda anécdota que suele contar tuvo ocasión de afeársela ayer a la subdirectora de la Cátedra de Cine de la Universidad de Oviedo y el Ayuntamiento de Avilés, Paula Ponga, que cuando trabajaba en la revista 'Fotogramas' le hizo la primera entrevista por su segundo papel en el cine, el primero protagonista, 'El asombroso mundo de Borja Mari y Pocholo'». «Cuando le pregunté si le había gustado la película su cara fue un poema. Fue honesta y dura. Escribió que habíamos hecho la peor película del cine español. Aquello fue un mazazo y no levanté cabeza», bromeó.

Dijo Gutiérrez que él había crecido profesionalmente en el teatro y llegó tarde al cine, pasados los treinta, y que en su carrera había tenido mucha importancia el grupo 'Animalario'. Sin embargo, la película que lo sacó de la comedia fue 'La isla mínima', con la ganó uno de los dos Premios Goya que tiene. «Gracias a Animalario, hubo muchos directores de casting que vieron a ese actor que podía despuntar en el drama», reconoció. «Mido poco más de 1,60 y no paro de hacer papeles de policía. No sé qué pensarán de mí», celebró.

Bromas aparte, «para mí fue fundacional». «Gracias a ese papel viene todo lo de después: el gran premio es que concateno con una imagen que nada tiene que ver con ese personaje popular de la televisión», sin ánimo de denostrar a un medio que le catapultó y por el que sigue apostando. «Hace quince o veinte años, a los actores de televisión nos miraban por encima del hombro, pero la televisión foguea», defendió.