Javier Mediavilla, director del festival Avilés Acción Film: «La realidad virtual es algo que ha llegado para quedarse, en el cine y en la vida»

El festival Avilés Acción Film dio ayer el pistoletazo de salida a su vigésimo cuarta edición con un acto inaugural que dejó claro que será ... una edición memorable. Su director, Javier Mediavilla, hace balance del programa de este año en el que destaca la presencia de dos pesos pesados del cine español como Javier Gutiérrez y Julio Medem, además de numerosas actividades.

–Por fin se ha inaugurado la XXIV edición del festival Avilés Acción Film. ¿Cómo ha sido la preparación este año?

–Alguien decía que el mejor director de cine es el que mejor se rodea y yo me siento muy afortunado por el equipo que tengo para preparar el festival me da una tranquilidad increíble. Eso no quita que todos los años esté nervioso e impaciente, con ganas de mostrar al público todo el trabajo que venimos haciendo. Con los años vas teniendo todo un poco más controlado y creo que esta edición será fantástica. Estamos preparados para la batalla.

–Desde la gala inaugural han dejado claro que les gusta fusionar el cine con la música. ¿Cómo surge esa sinergia?

–Consideramos que un festival como este tiene que ir más allá que lo que es proyectar películas. Lo entendemos como una oportunidad de oro para hacer producciones propias y traer a otra gente que anime al público a acercarse a las salas de cine, que están en crisis. Además, creo que son propuestas que si no existen en este festival nadie las vería y es una apuesta que mantenemos.

–En la presentación del festival dijo que esta sería la edición más ambiciosa. ¿A qué se refería?

–A que hemos dado un paso más allá en todo lo que hacemos. Tenemos más películas que nunca, pero además normalmente contamos con una gran figura del cine nacional y este año tenemos a Javier Gutiérrez y a Julio Medem. En las actividades hemos incluido propuestas diferentes como la realidad virtual que forma parte del audiovisual actual y volvemos a salir con el cine a la calle de nuevo. Creo que hemos profundizando y reforzado el potencial del festival.

–Por primera vez en la historia del Avilés Acción, el certamen abre una ventana al cine inmersivo con realidad virtual. ¿En qué consistirá exactamente?

–Es una actividad de la que se puede hablar mucho, pero es imposible hacer un spoiler porque es una experiencia que hay que vivirla. Será en la Factoría Cultural, donde estarán disponibles gafas de realidad virtual con cuatro películas que permiten meterse dentro de las historias. Desde un campo de refugiados sirio a un universo lleno de dinosaurios. En las pruebas técnicas las pude probar y realmente nunca había experimentado algo así, es como estar en otra dimensión. Apostamos por la realidad virtual porque va a estar muy presente en nuestra vida y en el cine, no se hasta que punto, pero ha llegado para quedarse.

–Vuelve a haber una amplia representación de cine asturiano, ¿en qué estado de salud están nuestras producciones?

–Merece la pena hacerle un hueco al trabajo que se hace en casa y es otra de las apuestas esenciales del festival. Queremos visibilizar a los creadores, pero también ayudarles a conectarse entre sí. Creo que el cine asturiano está en un buen momento, pero además están viniendo a Asturias grandes producciones de fuera a rodar. En este sentido creo que falta un pequeño empujón para generar más industria y que se mezclen los de aquí con los de fuera, para que no haga falta externalizar todo y que se puedan crear equipos de producción y rodaje con profesionales asturianos.

–Este año el Premio Avilés 1924 es para la directora y guionista Eva Lesmes. ¿Por qué la eligieron?

–Se le da e premio por muchísimas cosas. Es una de las pioneras en Asturias a nivel audiovisual, pero además cuando ella empezó todavía la televisión y el cine eran otro mundo, un mundo súper machista entre otras cosas. Ella dijo aquí estoy yo e hizo una carrera increíble y memorable. Lleva muchos años en la docencia y es de casa. Todo el mundo la adora. Cómo no hacerle este reconocimiento, esa es la pregunta.

–Y hablando de nombres propios, este año habrá un encuentro con Javier Gutiérrez y una masterclass con Julio Medem.

–Este festival es una oportunidad para sacar a las grandes estrellas del altar del celuloide y llevarlos a la carne. Que podamos tener a alguien como Javier es un lujo, poder acercarle al público y ver su parte humana más allá de los personajes que ha hecho es una pasada. Sobre Julio qué puedo decir... Estamos encantados, es una leyenda viva y parte de la historia del cine español. Su masterclass está abarrotada y casi sin plazas y creo que se va a disfrutar mucho porque Julio tiene un discurso muy particular y muy único, ha hecho algunas de las mejores películas del cine español y estamos muy agradecidos por su visita.

–El año que viene el festival cumple 25 años, ¿ya tienen pensado cómo lo van a celebrar?

–Es increíble porque no nos imaginábamos que íbamos a llegar hasta aquí. Cuando echamos la vista atrás es algo impensable y personalmente me considero un privilegiado por poder dirigir este festival. Obviamente está resonando el 25 aniversario porque es una fecha particular y si seguimos aquí tenemos unas cuantas ideas interesantes y sorprendentes.