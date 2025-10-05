Julio Medem: «Me siento madre de mis películas»

Fernando Del Busto Avilés Domingo, 5 de octubre 2025, 21:52 Comenta Compartir

Del joven tímido que soñaba con estudiar los secretos de la mente al director de prestigio que, en la actualidad, añora esa época de su vida en la que «no costaba tanto levantar las películas y me pedían que trabajase con libertad». Julio Medem no dudó en sincerarse esta tarde en el encuentro mantenido con el público dentro de las actividades del Festival Avilés Acción Film, conversando con su director y programador, Javier Mediavilla y David Rodríguez, respectivamente, para desgranar desde cómo se inicio en el cine a la recepción de sus películas.

«Igual que me siento padre de mis hijos», apuntó, «me siento madre de mis películas, desde su gestación al rodaje». En su proceso creativo necesita contar con una imagen como punto de partida y confesó que según va escribiendo el guion «ya ve» la película que espera.

Reconoció que era un joven tan tímido que, en sus primeras películas, daba las órdenes a su ayudante, Charly Llorente, que las comentaba al resto del equipo al tiempo que los actores recibían las indicaciones al oído. «Ahora ya me dirijo al equipo. Y los actores me comentaron que les gustaba mi forma de dar las indicaciones», apuntó.

Medem también habló de la recepción de sus películas, incluyendo el documental 'La pelota vasca', que definió como «una polifonía donde 106 personas hablan sobre el conflicto en el País Vasco». Reconoció que había sido un proyecto muy personal y que, tras su realización, sufrió dificultades para sacar adelante otras películas «por ser el de 'La pelota vasca'.

Medem recordó que se planteó la película «cuando ya estaba viviendo en Madrid y vi que se instauraba, especialmente en los últimos seis meses del gobierno Aznar, un pensamiento único sobre el tema vasco».

«El día más intenso de mi vida»

El director de 'Vacas' confesó que «no soy nacionalista», aunque «siempre me preocupó mucho el conflicto vasco y leí mucho para conocer sobre la historia. Había un conflicto político y también moral, porque estaban los asesinatos de ETA, las torturas, el GAL». En ese contexto, Medem concluyó que debía abordar el asunto como un documental.

«Había mucho miedo a hablar. No había diálogo y quise plantear un posible diálogo. Fue un logro que la gente hablase. Hacer el montaje me llevó un año de trabajo».

Medem recuerda los quince minutos de ovación que recibió la película en su estreno en el Festival de Cine de San Sebastián. «En la sala, dediqué la película a mi pareja, Montse, que estaba toda embarazada de nuestra hija Ana, que nació esa misma noche. Fue el día más intenso de mi vida. El proceso fue muy duro, me llamaron terrorista, de todo; lo superé porque me agarré a mi familia, pero lo pasé muy mal».

A corto plazo, no cuenta con planes para volver a rodar. O, si existen, no los desveló, pero aún no ha perdido la ilusión de convertir su novela 'Aspasia' en una «serie internacional» que contaría con Úrsula Corberó como actriz principal. La novela, según recordó, surgió después de que le cancelasen su filme sobre 'Pericles'. Fue escrita en Los Ángeles, en un año sabático que se convirtió en tres.