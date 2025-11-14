Lloros y sorpresa en el primer día de los bebés en Curriverás, en Avilés La escuela de 0 a 3 años del Colegio Palacio Valdés abre el curso con 35 matrículas y lista de espera

Cristina Del Río Avilés Viernes, 14 de noviembre 2025, 22:52

Con la huelga de educadoras infantiles en plena efervescencia, la escuela de 0 a 3 años del Colegio Palacio Valdés 'Curriverás' ha entrado este viernes en funcionamiento sin la inauguración oficial de rigor. Casi mejor para una equipo que ya desde las dos horas y media antes de que entraran los bebés preparaban las aulas y todo el equipamiento necesario para que el primer día alejado de sus familias fuera lo más gratificante posible.

Con 35 matrículas en vigor, las familias fueron dejando a sus hijos escalonadamente con más o menos lloros a su llegada. Algunos abrazaron a sus educadoras y al nuevo centro como si llevaran allí semanas y otros, en cambio, notaron el cambio y las lágrimas afloraron tan pronto como vieron que sus madres (o padres) se alejaban y los dejaban allí. Sin embargo, la mano de las educadoras logró que enseguida se entretuvieran en unas aulas a las que no falta detalle.

Con mobiliario que se estuvo desempaquetando estos días y juegos educativos y de estimulación en las estanterías y los cajones, Curriverás parecía estar deseando que los más pequeños estrenaran las clases. Quienes a ciencia cierta sí lo estaban deseando eran unas familias que han estado pendientes de la apertura de esta escuela para matricular a sus hijos.

Aunque en un principio se contaba con que comenzara a funcionar en el curso 2024/2025, al final se ha hecho esperar un año y ni siquiera pudo abrir en septiembre. Con todo, las familias que han tenido plaza se muestran encantadas con el remozado del antiguo edificio de infantil del Palacio Valdés.

Como se recordará, el alumnado de 3 a 6 años que hasta el curso pasado estudiaba en este inmueble fue trasladado al principal después de que se readaptaran algunos espacios en la planta baja del colegio. En febrero se ejecutó un cambio que, pese a las reticencias que generaba entre los padres, una vez realizado fue del gusto de todos ellos.

Ya la próxima semana será el reto de que los más pequeños asuman cinco días seguidos apartados de sus padres o cuidadores habituales durante varias horas al día en una escuela a la que se irá incorporando toda la plantilla, que consta de seis educadoras y la directora, Celia Miranda, que ha estado atendiendo y despachando con algunos padres detalles del último momento.

Con 'Curriverás' ahora Educación puede centrarse en las obras de las futuras escuelas del Marcos del Torniello , del Poeta Juan Ochoa y la del colegio de Salinas.

