Mavea denuncia el «alarmante» deterioro que sufren las dunas de San Juan de Nieva La pérdida de arena que sufren las dunas de San Juan deja a las plantas sin una base a la que agarrar sus raíces, por lo que se desprenden, caen a la playa y acaban muriendo. / FOTOS: OMAR ANTUÑA «Si no se toman medidas, colapsarán en menos de cincuenta años y desaparecerá el ecosistema local», advierte el colectivo ALEJANDRO L. JAMBRINA Domingo, 30 junio 2019, 02:07

«Las dunas de San Juan de Nieva llevan años degradándose a un ritmo muy preocupante y si no hacemos algo pronto van a acabar desapareciendo». Así de tajante se muestra ante el peligro que corre el sistema dunar más grandes de Castrillón Francisco Baena, uno de los miembros del grupo ecologista Mavea que durante los últimos diez años ha llevado a cabo un exhaustivo registro de como la arena de la que se componen las dunas va retrocediendo, afectando directamente a la fauna y la flora que forman el ecosistema local.

Las conocidas como dunas de El Espartal cuentan con una superficie de seis hectáreas y fueron declaradas como Monumento Natural en el verano de 2006. Además, forman parte de la Red Natura 2000, dentro del Lugar de Interés Comunitario Cabo Busto-Luanco por su contribución a la restaurar del hábitat natural. «Aunque consideramos que esa es la calificación más baja y creemos que se necesitaría una mayor protección», asegura Baena. Entre las posibles actuaciones que plantean para evitar la degradación del terreno barajan que «se podría seguir el ejemplo de Verdicio con actuaciones como el cierre del perímetro o la retirada de plantas no autóctonas invasoras que dañan el terreno».

El principal problema es que cada año la cantidad de arena va retrocediendo y el tamaño de las dunas ha disminuido notablemente en las últimas décadas. «Para que la gente se haga una idea, el frente dunar debería de seguir una línea recta con el paseo de la playa de Salinas, pero podemos observar que presenta una gran curvatura y ha llegado a retroceder hasta quince metros en la última década», explica Baena. El problema no es que las dunas en sí desaparezcan, este terreno constituye un entorno capaz de soportar una cobertura de vegetación más densa que la playa al no recibir el contacto directo del agua del mar «y acoge especies protegidas tan importantes como el berrón, el nardo marino o el mejor ejemplar de madroñal atlántico de toda Asturias, que ahora se está perdiendo porque al desaparecer la arena no tiene donde fijar sus raíces y acaba cayéndose a la playa y muriendo», lamenta Francisco Baena, que también lleva un registro de las aves migratorias que hay en la zona «y puedo asegurar que han descendido su población notablemente».

Baena explica que este deterioro del sistema dunar comenzó a principios del siglo XIX con la implantación en la comarca de las primeras industrias. «Después hizo mucho daño el boom de la construcción en los años sesenta. Quien no lo haya visto no se lo puede imaginar pero las dunas llegaban hasta los chalets que hay hacia la mitad del paseo de Salinas y todo el sistema dunar y las antiguas marismas constituían un entorno natural más grande que Doñana», asegura.