Las mutuas consideraron 'apto' al conductor del autobús del accidente mortal en Avilés en 2018

Casi siete años después de que tuviera lugar, este lunes ha comenzado en el Juzgado de lo Penal Nº 2 de Avilés el juicio contra el conductor de autobuses de la empresa ALSA que el 3 de septiembre de 2018 se empotró contra una pilastra de la AI-81 , en una brutal colisión que se saldó con el fallecimiento de cinco viajeros y otras catorce personas lesionadas. Él mismo perdió una pierna. Se enfrenta a una pena de cárcel que oscila entre los cuatro y los cinco años y al pago de 675.000 euros en concepto de responsabilidad civil que ya han sido abonados en su mayoría.

A la espera de que Omar López declare (lo hará tras haber escuchado a todos los testigos), este lunes se ha podido saber que el conductor fue considerado 'apto' por dos mutuas que lo atendieron cuando estuvo de baja por una crisis epiléptica entre 2015 y 2016, aunque los médicos de ambas empresas reconocieron que las mutuas no dan altas ni bajas sino que tan solo hacen un seguimiento y control de la enfermedad del trabajador, de la que además no pueden informar a la empresa. A esta solo le llega un volante de alta o baja que dicta un médico de la Seguridad Social, con la que están en contacto. Sin embargo, la contratada por Alsa en 2016. conforme al informe emitido por Neurología del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), consideró «apto, pero especialmente sensible al trabajador». Según ha explicado hoy la doctora, la 'sensibilidad' hacía alusión a la baja de larga duración por enfermedad que había tenido y condicionaba esta aptitud a la revisión que en tres mes tenía que pasar con el neurólogo.

Tal como ha declarado la médica del Centro de Salud de Candamo que ese día estaba allí cubriendo la plaza, fue el propio Omár López quien solicitó el alta voluntaria y ella la expidió sin mayor problema. Es lo habitual si el paciente lo solicita, ha dicho.

Más extenso ha sido el interrogatorio a un neurólogo del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) que atendió a Omar López en octubre de 2015 en sustitución del titular. Ha asegurado que solo lo vio una vez antes del accidente, en ese 2015, y otra vez después. En aquella primera vez refirió una «situación buena, estaba tomando medicación y la situación clínica era estable».

Ha explicado que tenía un diagnóstico de epilepsia, a pesar de que en la descripción clásica neurológica de la enfermedad se habla de que deben constar dos crisis. «Se puede considerar también (que el paciente es epiléptico) si hay una única crisis pero también una lesión cerebral o incluso hay algunos que con una única crisis ya considerar que una persona sufre epilepsia», ha aclarado.

A preguntas de la defensa, ha señalado que con síntomas «tan poco específicos» como el agarrotamiento y la pérdida de consciencia que Omar López habría referido podría haber sufrido un síncope. «A ciencia cierta no se puede verificar que fuera un ataque epiléptico», ha reconocido y, también a preguntas del letrado de la defensa, ha señalado que el estrés podría haber influido en ese supuesto síncope o ataque epiléptico.

Ha señalado que estando de baja, Omar López le había indicado que no conducía su vehículo particular y también que refirió su preocupación por la enfermedad habida cuenta de que era conductor de autobuses. En cualquier caso, este neurólogo decidió no hacer ningún informe favorable y dejarlo para una próxima evaluación porque no era paciente suyo.

Respecto a la capacitación legal para conducir ha recordado que solo la Dirección General de Tráfico (DGT) puede quitar permisos de conducir. Los médicos pueden emitir un informe favorable o no, pero tendría que ser el propio conductor el que lo llevase al centro de reconocimiento de la DGT para que lo validara conforme a los tipos de permisos de conducir que existen.

El juicio continuará el martes con diez nuevas testificales.

