El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Natalio Grueso, esposado a su salida de la Audiencia Provincial en septiembre de 2018. EFE
Caso Niemeyer

Natalio Grueso será trasladado de Portugal a Madrid, y allí se decidirá dónde ingresa

El exdirector gerente del Centro Niemeyer, pendiente de los trámites burocráticos para comenzar a cumplir su pena de ocho años

Ruth Arias

Ruth Arias

Avilés

Lunes, 8 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

Natalio Grueso permanece encarcelado en Évora mientras se realizan los trámites para su traslado a España, donde deberá ingresar en prisión para cumplir ... los ocho años de cárcel que le fueron impuestos por la Audiencia Provincial y confirmados por el Tribunal Supremo por el 'caso Niemeyer'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Imputado otro policía antidroga por la muerte a tiros de un joven
  2. 2

    El Ayuntamiento de Gijón comprará el suelo de Quirón en Cabueñes si el juzgado tumba su hospital
  3. 3 Un nuevo fallecido activa las alertas por el problema de las personas sin techo en Gijón
  4. 4 Alice Campello, una invitada de lujo en la boda en Asturias de una conocida joyera
  5. 5 Una mujer amenaza a dos jóvenes con unas tijeras en Gijón tras acusarlos de robarle el móvil
  6. 6

    El PP sería el partido más votado en Gijón en las elecciones autonómicas
  7. 7 «En Bali hemos bajado de revoluciones»
  8. 8 ¿Qué pasa en Gijón? Tres personas sin hogar muertas en apenas un mes
  9. 9 Gijón blinda sus calles en Navidad por el nivel cuatro de alerta terrorista
  10. 10 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Natalio Grueso será trasladado de Portugal a Madrid, y allí se decidirá dónde ingresa

Natalio Grueso será trasladado de Portugal a Madrid, y allí se decidirá dónde ingresa