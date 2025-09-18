La oficina de turismo y la estación de autobuses de Avilés, en el punto de mira de DIFAC La asociación lanza sus peticiones en el recorrido desde El Parche a Jardín de Cantos con el director general de Promoción de Autonomía Personal y el edil de Movilidad

La Semana Europea de Movilidad comenzó ayer en Avilés con sones reivindicativos. La asociación de Discapacitados Físicos de Avilés y Comarca (DIFAC) puso deberes al Principado y al Ayuntamiento en el recorrido en silla de ruedas realizado desde El Parche a Jardín de Cantos. Mejorar la accesibilidad a la oficina de turismo y reformar los andenes de la estación de autobuses fueron dos de las peticiones formuladas para continuar avanzando en los itinerarios accesibles que se diseñan desde el Consistorio. Aún reconociendo que queda trabajo, desde DIFAC se quiso también valorar la sensibilización existente tanto en la administración local como en la regional para mejorar la accesibilidad.

De hecho, ayer participaron en ese recorrido el director general de Promoción de la Autonomía Personal y Mayores, Enrique Rodríguez Nuño; y el concejal de Movilidad, Pelayo García. El primero explicó que Avilés trabaja con el Principado en poner en marcha la estrategia asturiana de accesibilidad universal y agradeció este tipo de actividades que «nos permiten visibilizar en dónde tenemos que actuar conjuntamente las administraciones para que las ciudades y los recursos públicos sean accesibles». Recordó que la estrategia de accesibilidad «tiene cinco años de desarrollo».

Por su parte, Pelayo García apuntó que este tipo de actividades «va a mostrar que a pesar de los grandes avances que hemos hecho en accesibilidad en los últimos años hay cuestiones concretas que requieren una intervención». «Al final es una mejora continua que se hace de la mano de DIFAC», dijo.

Rocío Martínez fue la encargada de dar voz a la asociación comarcal para, en primer lugar, agradecer «el compromiso del Ayuntamiento de Avilés en adaptar cinco itinerarios que conecten el centro de la ciudad con otras zonas del municipio» y también «la sensibilidad que la Dirección General ha tenido siempre con nosotros».

El recorrido sirvió para esclarecer responsabilidades de una u otra administración. Ya en Ruiz Gómez, pocos minutos después de salir de la Plaza de España, se pusieron los primeros deberes al Ayuntamiento y delante de la oficina de turismo DIFAC pidió puertas automáticas, mostradores bajos y baños funcionales. En la calle La Muralla se reclamó un paso de cebra en la zona semipeatonal para evitar cualquier duda sobre el cruce de la calle. Y ya en la estación de autobuses llegaron las peticiones para el Principado para reformar los andenes para mejorar el acceso a los autobuses. Se pusieron también de manifiesto las dificultades por la inclinación en la calle San Balandrán y las necesidades de mejora en aceras y paradas de autobuses en la avenida de Lugo.

