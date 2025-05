De La Magdalena a Villalegre, sin barreras arquitectónicas

La glorieta de Los Canapés, en Avilés, ha sido el punto más comprometido que este martes se han encontrado representantes de DIFAC (Discapacitados ... Físicos de Avilés y Comarca) y el concejal de Movilidad, Participación Ciudadana y Servicios Urbanos Pelayo García que, en silla de ruedas, completaron el recorrido entre la calle Sabino Álvarez Gendín donde la asociación tiene la sede, y Villalegre.

Ese era precisamente el objetivo del recorrido: valorar el estado de calles y pasos de peatones desde el punto de vista de la accesibilidad. Se completa así la tercera de las cinco rutas que ha propuesto DIFAC con este propósito. Antes de final de año está previsto visitar Jardín de Cantos y Valliniello.

A través del Parque de La Magdalena, donde se realizó una valoración de los cambios, tanto en los aparatos de gimnasia para personas mayores como en las diferentes rampas, se llegó hasta la calle de La Paz por una zona privada de uso público y ahí la comitiva encontró el primer reborde cuyo rebaje habría que planificar, según anotó el edil.

Sin embargo, el «punto más conflictivo», según reconoció Pelayo García, es el entorno y los accesos a la glorieta de Los Canapés. «Ya hemos pedido autorización a (la Dirección General de) Carreteras para poder intervenir, tanto en los pasos de peatones como en una pequeña isleta que existe», les informó.

Por Santa Apolonia tampoco encontraron ninguna dificultad y fue en la acera que va hasta la glorieta que divide Avilés y Corvera en la que detectaron diferentes inconvenientes no solo para personas en silla de ruedas sino también para el resto de los peatones.

Vecinos del Alto del Vidriero, que habían colocado diversos carteles con protestas sobre accesibilidad y el comportamiento del tráfico rodado, se mostraron «nuevamente decepcionados» de que el trayecto no pasase por su zona, habida cuenta de las manifestaciones públicas de protesta que han convocado. «Que no hayan elegido la calle del Carmen y el Alto para acceder a Villalegre nos confirma que para el Ayuntamiento no son zonas consideradas como accesibles para gente con movilidad reducida», lamentaron desde la asociación L'Alto.