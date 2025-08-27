Ovejas y caballos piden la vez en el Certamen de Ganado Su 141 edición concluirá este jueves con la entrega de premios tras tres días con constante actividad y asistencia popular

Cristina Del Río Avilés Miércoles, 27 de agosto 2025, 18:38

Si a alguna actividad se le puede colgar cartel de 'tradicional' esa es el Certamen de Ganados de San Agustín, que este jueves cerrará su 141 edición en el Pabellón de Exposiciones con la entrega de premios a las once de la mañana. Concluirán así tres días de constante actividad en las que esta cita vuelve a demostrar que tiene un enorme arraigo entre el público avilesino y entre sus visitantes.

Jeff, Jim y sus padres han pasado este miércoles un buen rato acariciando a una vaca. Ella, mansa, se dejaba querer y, al poco, se sumó la madre tras haber inmortalizado a sus hijos con su teléfono móvil. «Estamos de ruta por el norte de España y nos hemos acercado porque pensamos que podía ser interesante. ¡Y lo es!», explica Jeff, el hermano mayor, que reconoce que no son animales desconocidos para él, pero sí poco habituales en Portsmouth, de donde son originarios.

Ellos fueron de los más atrevidos, pero el trasiego, las fotografías y alguna tímida caricia han sido la tónica de todos estos días. La magnífica presencia de los 346 ejemplares de asturiana de los valles, asturiana de la montaña y parda de montaña atrae a público de todas las edades y no necesariamente entendido. Muchos de cierta edad tuvieron ganado en las aldeas en las que nacieron antes de trasladarse a Avilés. Como Radis García Heres, de Balloria (Salas). «Hay mucho ganado muy bueno y otro que no tenía que estar», afirma con rotundidad. «Ese toro», apunta, «es el mejor de la feria. Solo hay que mirar la cabeza: los cuernos son blancos donde nacen y negros al final, la cabeza es lo que más carácter tiene, pero en el cuerpo también tiene que tener 'negruras'», ilustra.

Ella acudió sola por interés, pero la organización ha reforzado en esta edición las actividades infantiles, que han sido acogidas con gran éxito.

Este miércoles 27, además el espectáculo 'La Magia del Caballo' se celebró el tercer concurso regional de oveya xalda. El mejor lote fue el de Germán Concheso, del concejo de Las Regueras. La mejor hembra fue la oveja 'Evarista', de ACGalán, de Langreo, y el mejor macho, 'Alegre', de Verónica Cibanal, de Gozón.