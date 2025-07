El paro baja en junio en Avilés en 226 personas, un 5% respecto al año anterior

El paro bajó en Avilés el pasado mes de junio en 226 personas respecto al mismo mes del año anterior, lo que representa una caída ... del 5,08 %, un porcentaje algo inferior al registrado en el ámbito nacional que fue del 6,06%. Junio es uno de los meses de referencia para tomar el pulso al mercado laboral puesto que, a las puertas del verano, se estimulan las contrataciones relacionadas con el sector servicios y también con la cobertura de algunas bajas en otras industrias por las vacaciones de la plantilla estable. Es, por tanto, habitual que el número de personas paradas caiga.

El pasado mes de junio cerró en el municipio con 4.225 personas en situación de desempleo frente a las 4.451 de junio de 2024 o a las 4.700 con las que concluyó el primer mes del año, enero, un mes en el que tradicionalmente aumenta esta tasa. Esas 4.225 personas representan el 58,3% de los demandantes de empleo (7.241). Por grupos de edad se observa que conforme se cumplen años parece más difícil la reinserción en el mercado laboral, así el grupo de mayores de 59 años, con 1.053 demandantes, es el más numeroso y con más mujeres que hombres en las listas de desempleados. Esta brecha generacional se va a aproximando en la franja de edad entre los 50 y los 54 años e incluso se llega a revertir en la inmediatamente inferior, de 45 a 49 años.

En cualquier caso, una de las cifras que llama la atención tras haber dado la voz de alarma la principal asociación del sector, Otea, es el abultado número de personas pertenecientes al sector servicios en el paro cuando, al parecer, hacen falta 40.000 trabajadores en toda Asturias. Conforme a los datos oficiales del Servicio Público de Empleo Estatal, hubo en junio 4.491 personas demandantes de empleo en este sector y, sin embargo, 2.961 no encontraron trabajo. Los datos estadísticos no dan más opción que la conjetura para tratar de averiguar qué ocurre con esas personas que no han podido formalizar un contrato.

4.225 Es el número de personas en situación de desempleo en junio

1.362 El número de contratos firmados por las empresas en el municipio de Avilés

65 Fueron las empresas de Castrillón que encontraron trabajo, el concejo de la comarca que más redujo la cifra del paro

En la industria se registraron otras 354 personas en el paro, 284 en la construcción y 105 en agricultura y pesca. Además, de los 691 personas que se dieron de alta como demandantes de empleo por primera vez, solo 170 lo consiguieron.

Las listas evidencian que hay gente registrada en las oficinas del SEPE de Avilés en búsqueda activa de empleo, pero las estadísticas también muestran que el municipio genera trabajo que atrae a profesionales de fuera porque en el concejo se firmaron 1.362 contratos de trabajo, un número en línea con los registrados mes a mes desde el pasado mes de enero.

En Corvera fueron 28 las personas que encontraron trabajo, lo que supone una caída en el número de desempleados del 2,92%. Castrillón, por su parte, muestra su fortaleza en verano y logra bajar esta tasa un 7,03%. Sus industrias, principalmente las turísticas, emplearon en junio a 65 personas.