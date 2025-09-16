Pilar Alcover, directora de los Institutos Nebrija del Español, está echando a andar este primer curso de español en Avilés y se encuentra ... programando ya los próximos.

–¿Tiene previsto programar más cursos?

–Este es el primer curso y dura un año académico completo. Estamos analizando distintas demandas y distintos tipos de estudiante. Estos son estudiantes preuniversitarios, que es un perfil de estudiante muy habitual en Nebrija por estar asociado a la Universidad Nebrija, pero eso no quiere decir que no vayamos también a organizar cursos para otro tipo de estudiantes.

–¿Por ejemplo?

–Ahora la gente muchas veces tiene interés en seguir estudiando idiomas, y cada vez más compatibilizarlo con otras actividades para las que Avilés es magnífica. En la página web estamos empezando a promocionar un curso de español y surf. A ver qué tal nos sale. De ahí seguiremos con español y golf, español y gastronomía, español y senderismo... Queremos, de alguna manera, que todos nuestros cursos estén muy en conexión con el entorno, con la ciudad, con la comarca, con todo lo que Asturias entera puede ofrecer.

–Entiendo que la alcaldesa vea todas las bondades de Avilés, pero, ¿cuáles ve usted y, por extensión, el Instituto Nebrija?

–Yo nunca había estado en Avilés y cuando llegué aquí con este proyecto a mí me encantó la ciudad, que es preciosa. Pero además de lo bonita que es y lo cómoda que es para caminar, hay que destacar que normalmente los estudiantes cuando van a una ciudad con muchos otros estudiantes internacionales es mucho más difícil para ellos integrarse en la vida de la ciudad. Avilés, ahora mismo, ofrece ese ambiente, esa cantidad de oferta cultural y esas ganas, porque se le ve a la gente, de que lleguen los estudiantes internacionales, de dar como un paso más hacia el mundo.

–No sólo llegan estudiantes sino también profesores.

–Claro, claro. Además de los nuestros, también vamos a tener cursos para profesores internacionales y vamos a tener cursos de formación de competencias profesionales, porque eso también es una de las fortalezas de Nebrija, que se van a programar a partir de ahora. Nuestra idea es también dar servicio a la hostelería si necesitan formación para tratar al turismo que va a ir in crescendo en Avilés, por ejemplo.

–Por lo que está diciendo, parece un desembarco a lo grande.

–Sí, pero parece que desembarco suena un poco como invasión (risas). En lugar de desembarco vamos a decir que lo que queremos es estar presentes en muchas de las iniciativas de la ciudad y colaborar en que todo lo que haga falta y que nosotros podamos proveer.

–Usted había comentado hace tiempo que lo más complicado de proyectos como este son los inicios. ¿Cómo está siendo este?

–Ha sido complicado porque Avilés no es todavía una ciudad universitaria y los estudiantes internacionales requieren de un tipo de alojamiento que ahora mismo en Avilés no había. Dotar a los estudiantes de alojamiento ha sido un poco más complicado que a lo mejor en otras ciudades que ya llevan más tiempo con residencias. Sé que se está trabajando en esto, en dotar a la ciudad de otros tipos de alojamiento que sean para más larga estancia. Un hotel o un piso turístico no son tan adecuados para la larga estancia. Eso ha sido lo más complicado, pero es lo normal. Luego lo demás han sido todo facilidades. Después hay que encontrar a los estudiantes que quieran venir a Avilés, hay que convencerlos y hay que hacer valer un destino que hasta ahora no era conocido en el ámbito internacional.

–¿Cómo hace una pequeña ciudad para competir con destinos como Madrid o Málaga, con mucha más trayectoria?

–Salamanca también es pequeña pero lleva muchos años, igual que Santiago de Compostela. No es tanto por el tamaño como por la tradición. Cuando las cosas comienzan, van arrastrando a otros estudiantes, la gente lo conoce y de alguna manera ya están puestas en el mapa. Eso es lo que estamos haciendo con Avilés: poniéndola en el mapa de los estudiantes internacionales.

–Estos primeros estudiantes son franceses. ¿En qué otro tipo de mercados trabajan?

–Trabajamos mucho con Estados Unidos y queremos ahora hacerlo con otros mercados europeos. Trabajamos también bastante con el mercado asiático, con China, en concreto, con Indonesia, con Tailandia. Estamos abriendo Avilés a todos los mercados con los que trabajamos.

–¿Qué le parecen las instalaciones?

–Maqua es una joya de edificio. Esto ayuda mucho al aprendizaje. El de Álvarez Acebal va a haber que reformarlo y tenemos ilusión ya por tener una sede propia. Nos encantaría que fuera esta, pero no va a ser posible (risas).