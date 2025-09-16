El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Pilar Alcover, directora de los Institutos Nebrija del Español, ayer, en Maqua. PALOMA UCHA

Pilar Alcover

Directora de los Institutos Nebrija del Español
«Ponemos a Avilés en el mapa de los estudiantes internacionales»

Asegura que ve las ganas que tiene la ciudad de recibir a estudiantes internacionales y anuncia una disposición a colaborar con la comarca

Cristina Del Río

Cristina Del Río

Avilés

Martes, 16 de septiembre 2025, 08:42

Pilar Alcover, directora de los Institutos Nebrija del Español, está echando a andar este primer curso de español en Avilés y se encuentra ... programando ya los próximos.

