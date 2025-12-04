El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El concejal Manuel Campa se dirige a los asistentes al Consejo de Participación. Paloma Ucha

«El Plan de Barrios de Avilés es un documento vivo y estará en continua actualización hasta 2031»

El gobierno convoca al Consejo de Participación y explica a los representantes vecinales la motivación y la ejecución del documento

Cristina Del Río

Cristina Del Río

Avilés

Jueves, 4 de diciembre 2025, 07:22

Comenta

El gobierno quiere que todos los avilesinos sepan que la planificación urbanística, el mantenimiento y la programación social, cultural y deportiva será la misma independientemente ... de la zona en la que vivan, de ahí que se esté esmerando en la promoción y divulgación de su Plan de Barrios, un documento que recogerá estas prioridades de 2026 a 2031. Tras haberlo dado a conocer recientemente, este miércoles se ha presentado a los líderes vecinales y de otra serie de entidades culturales y sociales en el Consejo de Participación de Zona convocado en el centro social de Los Canapés.

