«El Plan de Barrios de Avilés es un documento vivo y estará en continua actualización hasta 2031»

El gobierno quiere que todos los avilesinos sepan que la planificación urbanística, el mantenimiento y la programación social, cultural y deportiva será la misma independientemente ... de la zona en la que vivan, de ahí que se esté esmerando en la promoción y divulgación de su Plan de Barrios, un documento que recogerá estas prioridades de 2026 a 2031. Tras haberlo dado a conocer recientemente, este miércoles se ha presentado a los líderes vecinales y de otra serie de entidades culturales y sociales en el Consejo de Participación de Zona convocado en el centro social de Los Canapés.

Han sido los concejales de Participación Ciudadana, Pelayo García; de Desarrollo Urbano y Económico, Manuel Campa; y de Servicios Sociales, Agustín Medina, los encargados de presentar un plan que, a la vista de las intervenciones de los asistentes, convendría llamar más de zonas que de barrios porque en él se planificarán actuaciones en todo Avilés. De hecho se reconocen las siguientes áreas de actuación: Valliniello, Llaranes, La Luz, Villalegre-El Pozón, La Magdalena, Versalles, San Cristóbal-Miranda-La Carriona, Carbayedo, Centro, Quirinal-Valgranda, El Nodo y Jardín de Cantos.

Según ha explicado Campa tras concluir la reunión, se trasladó a los asistentes en qué consiste el Plan de Barrios, el presupuesto estimado y el plazo previsto. Aunque las líneas maestras del mismo están trazadas será el próximo mes de enero, una vez que esté aprobado el presupuesto municipal, cuando se puedan aprobar ya las primeras actuaciones a ejecutar en 2026. «En 2027 ya tendremos senda financiera y como el plan está previsto hasta 2031, además del seguimiento de su ejecución, se podrá ir actualizando en los Consejos de Zona porque es un documento vivo», ha señalado.

«Nosotros sabemos el modelo de ciudad que queremos y tenemos una planificación –ha ahondado el edil–, pero las prioridades de las zonas pueden cambiar. Igual lo que hoy vemos muy claro dentro de tres años no es así».

Los asistentes, que fueron tomando nota, no han podido en esta primera reunión trasladar alguna de sus peticiones, pero han sido conminados a hacerlo en las futuras convocatorias de los Consejos de Zona. Muchas son harto conocidas por los responsables de mantenimiento, pero ahora se contará con el instrumento que permitirá planificar a largo plazo unas inversiones lo más equilibradas posibles y llamadas a dotar de vida y cohesionar todas las zonas de Avilés.

En el proyecto de presupuestos se contemplan unos nueve millones de euros en 2026 para el Plan de Barrios, de los que dos serán para actuaciones de mantenimiento y casi otros dos para la programación de actividades culturales, sociales y deportivas. Cinco se destinarán a la mejora de calles, parques, centros sociales y equipamientos deportivos.