El anteproyecto de Presupuesto Municipal de Avilés sube un 5,43% hasta los 92,29 millones

El anteproyecto de Presupuesto Municipal de Avilés ascenderá en 2026 a 92,29 millones de euros, lo que representa un incremento del 5,43% ... respecto al actual, y sitúa como políticas clave el Plan de Barrios, la vivienda y los servicios públicos. Los concejales de Hacienda y de Bienestar Social, Raquel Ruiz, y Agustín Medina, respectivamente, han presentado este martes un documento base al que el resto de grupos municipales podrán presentar enmiendas durante los próximos quince días. Una vez completado este periodo, se estudiarán y se verá si alguna tiene encaje y finalmente se llevará a votación a pleno. Como siempre, la concejala de Hacienda ha señado que intentarán «un acuerdo lo más amplio posible».

De esos 92,29 millones de euros, cinco se irán el próximo año al Plan de Barrios, un proyecto sobre el que Agustín Medina expresó su satisfacción porque «es la primera vez que se recoge en el presupuesto». Se destinarán a la mejora de calles, parques, centros sociales, equipamientos deportivo y el refuerzo de actividades sociales y culturales. Entre otras actuaciones se rehabilitará la Biblioteca de La Luz, se construirá un centro social independiente para este barrio (que se lleva una partida de 300.000 euros) y se dotará con cubiertas la zona infantil del Parque de Villalegre o la cancha IV de La Toba.

Si a estas inversiones se le suman los dos millones previstos en actuaciones de mantenimiento y los cerca de dos que se prevé gastar en actividades sociales, culturales y deportivas, el monto total asciende a 9.053.000 euros.

En política de Vivienda, Medina ha destacado los proyectos de vivienda pública en la calle de Gutiérrez Herrero y en Pelayo (Versalles), que seguirán el mismo «modelo exitoso» que las de La Luz. Aparte, ha destacado la construcción de 235 en La Grandiella por parte del Principado así como el mantenimiento de las ayudas al pago del alquiler, de la energía y de gastos de propiedad. Se suma una nueva convocatoria de subvenciones al cambio de ventanas en los barrios que se extenderá a Llaranes y Villalegre con la idea de ir llevándola a otras zonas del municipio más adelante.

En educación, crecen las partidas para actividades extraescolares (de 225.000 a 374.200 euros) y el mantenimiento de colegios. Igualmente, la Fundación Municipal de Cultura aumentará su presupuesto hasta los 5,9millones.

En el caso de la Fundación Municipal de Cultura se lleva 5,48 millones, un 2,66% más que este año para nuevas programaciones en los barrios y también para el incremento de actividades en el Pabellón de La Magdalena, de 110.000 a 300.000 euros que, como ha señalado Raquel Ruiz, «están teniendo bastante retorno en promoción de ciudad». Además se invertirán 70.000 euros en «mejorar el aforo».

En áreas como Bienestar y cohesión social se seguirá apostando por los programas contra la soledad no deseada y se aumentará la partida de Ayuda a Domicilio y la de Cooperación. El presupuesto de Parques y Jardines crece hasta los 2,26 millones y el contrato para el mantenimiento de la bicicleta pública pasa de 168.403 a 180.000 euros.