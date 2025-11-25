El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Los concejales Agustín Medina y Raquel Ruiz, esta mañana, en la presentación del proyecto de Presupuesto Municipal de Avilés 2026. Juan Carlos Román

El anteproyecto de Presupuesto Municipal de Avilés sube un 5,43% hasta los 92,29 millones

Cinco millones se destinarán íntegramente al Plan de Barrios y se priorizan también las actuaciones en política de vivienda

Cristina Del Río

Cristina Del Río

Avilés

Martes, 25 de noviembre 2025, 15:43

El anteproyecto de Presupuesto Municipal de Avilés ascenderá en 2026 a 92,29 millones de euros, lo que representa un incremento del 5,43% ... respecto al actual, y sitúa como políticas clave el Plan de Barrios, la vivienda y los servicios públicos. Los concejales de Hacienda y de Bienestar Social, Raquel Ruiz, y Agustín Medina, respectivamente, han presentado este martes un documento base al que el resto de grupos municipales podrán presentar enmiendas durante los próximos quince días. Una vez completado este periodo, se estudiarán y se verá si alguna tiene encaje y finalmente se llevará a votación a pleno. Como siempre, la concejala de Hacienda ha señado que intentarán «un acuerdo lo más amplio posible».

