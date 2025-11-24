El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El consejero y el director general de Vivienda presenta el proyecto a la alcaldesa de Avilés y parte de su equipo de gobierno. José Simal Ordás

Las 235 viviendas públicas de alquiler en La Grandiella, en Avilés, se empezarán a construir en 2027

Ovidio Zapico presenta un proyecto que superará los 30 millones de euros y que se empezará a tramitar con el presupuesto de 2026

Cristina Del Río

Cristina Del Río

Avilés

Lunes, 24 de noviembre 2025, 19:44

Hay un déficit importante en el parque de vivienda pública a precio asequible para dar respuesta a la clase trabajadora y la consejería de Vivienda ... del Principado quiere empezar a darle solución con Avilés con una primera promoción de 235 viviendas en La Grandiella. «Es una promoción que en los últimos quince años no hacía el Gobierno de Asturias en nuestra ciudad», puso en valor la alcaldesa Mariví Monteserín en la presentación oficial del proyecto, este lunes, en el salón de recepciones de la Casa Consistorial.

