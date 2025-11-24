Las 235 viviendas públicas de alquiler en La Grandiella, en Avilés, se empezarán a construir en 2027

Hay un déficit importante en el parque de vivienda pública a precio asequible para dar respuesta a la clase trabajadora y la consejería de Vivienda ... del Principado quiere empezar a darle solución con Avilés con una primera promoción de 235 viviendas en La Grandiella. «Es una promoción que en los últimos quince años no hacía el Gobierno de Asturias en nuestra ciudad», puso en valor la alcaldesa Mariví Monteserín en la presentación oficial del proyecto, este lunes, en el salón de recepciones de la Casa Consistorial.

Aún hay mucho por concretar, pero el consejero Ovidio Zapico pudo adelantar que se construirán 235 viviendas en dos parcelas diferentes, gracias a los Fondos de Transición Justa. En una de ellas se levantarán 130 y en la otra, 105. En la de 130 viviendas serán cinco edificios en tres de los cuales habrá 24 viviendas y en otros dos, 29. En la de 105, serán tres edificios con 25 viviendas cada uno.

De momento no está definido el tipo de vivienda, aunque Zapico aventuró que seguramente serán de una a tres habitaciones. Y casi justificó la construcción de los apartamentos de un único dormitorio:«Es una realidad muy grande en la sociedad, hay mucha gente que vive sola y, por lo tanto, hay que darle una respuesta a esa demanda».

Esta promoción inmobiliaria comenzará a tramitarse con el presupuesto del año que viene, en el que se reservará una partida de 2.465.500 euros. En los primeros meses del año se trabajará en la licitación de la obra y será entonces cuando se comiencen a definir los pisos. «Haremos el proyecto y en el mismo acto ya jurídico estarán también establecidas las condiciones de la obra. Es una única unidad administrativa», detalló.

Respecto a los plazos, advirtió que es difícil pronunciarse a estas alturas, pero el horizonte con el que se trabaja es con dejar iniciada la construcción al final de la legislatura, en 2027. En total, la promoción exigirá una inversión de más de treinta millones de euros, gracias a los Fondos de Transición Justa.

El consejero Ovidio Zapico hizo hincapié en que serán viviendas en régimen de alquiler asequible porque, reconoció, «tenemos un déficit importante en el parque público de vivienda asequible para dar respuesta a la clase trabajadora». «Es importante diferenciar entre parque público social y parque público asequible», subrayó. Tampoco pudo señalar cuánto dinero es ese «alquiler sostenible», más allá de decir que «un precio sensiblemente inferior al nivel del mercado, pero es prematuro hoy para decirlo». En cualquier caso si anotó que los «precios de hoy son disparatados».

«Aspiración» de la ciudad

La alcaldesa Mariví Monteserín señaló que esta promoción de vivienda pública es «un deseo importante de la ciudad y una aspiración del equipo de Gobierno». «Sabéis que uno de los problemas a los que nos enfrentamos en estos momentos las administraciones, la local, la regional y la estatal, es el problema de la vivienda», de ahí que aplaudiera las características de una «promoción que el Gobierno de Asturias no había hecho en los últimos 15 años en nuestra ciudad».

Fue, precisamente, la urbanización del área residencial de La Grandiella, afectando a cerca de 200.000 metros cuadrados. Licitado por Sogepsa en 2008 y un año y medio de obra, los futuros propietarios comenzaron a comprar sobre plano en 2010. En 2017 se comenzó a trabajar en un proyecto de 'cohousing' para una de esas parcelas que aún quedaban libres para construir, pero aquella idea se frenó con la pandemia del coronavirus y ahora los terrenos se ceden al Principado para esta nueva promoción.

La urbanización de La Grandiella exigió un gran movimiento de tierras porque la zona carecía de red de saneamiento, canalizaciones de gas o telecomunicaciones. Se construyeron 949 viviendas, de las que 756 contaron con algún tipo de protección. Con aquella actuación, el municipio culminaba su extensión hasta la Variante, convirtiéndose en uno de los límites de la ciudad.

El área residencial está integrado en su entorno, que fue un objetivo desde el principio, con un parque cercano y un supermercado que, por su buena conexión con la Variante, atrae a muchos compradores de otras partes de la ciudad.