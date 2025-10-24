«Hay ciertas estafas que parece que han quedado atrás, pero siguen ahí» El delegado de Participación Ciudadana de la Policía Nacional de Avilés, Fernando del Pozo, alerta en Villalegre sobre estos delitos

Fenando del Pozo impartió la charla en el local de la Asociación de Vecinos El Marapico de Villalegre.

L. L. P. AVILÉS. Viernes, 24 de octubre 2025, 06:41 Comenta Compartir

Acudir al banco en compañía de alguien de confianza, cambiar la cerradura en caso de pérdida de llaves, no informar de cuando nos vamos de vacaciones en redes sociales, cerrar la puerta del portal para evitar que entre alguien ajeno a la comunidad o mantenerse informado de las revisiones técnicas en el hogar son algunos de los consejos que una docena de personas mayores recibieron ayer en el local de la Asociación de Vecinos El Marapico de Villalegre, en Avilés.

Fernando del Pozo, delegado de Participación Ciudadana de la Policía Nacional de Avilés fue el encargado de impartir la charla 'Prevención de estafas y robos en el domicilio', dentro del programa 'Enrédate' de la Cruz Roja para prevenir la soledad no deseada.

Durante la sesión, Del Pozo no sólo ofreció consejos a los mayores, sino que además desgranó el trabajo que realiza la Policía Nacional en situaciones concretas, como violencia en el ámbito familiar. El agente puso algunos ejemplos de casos que han vivido en la comisaría y animó a los presentes a que, en caso de sufrir abusos o ser testigos de violencia, lo comuniquen.

Si bien el entorno familiar fue el primero de los temas que trató, no fue el único, pues en la charla se abordó desde el uso de la redes sociales hasta las estafas clásicas, de las que el agente recordó que no hay que olvidarse, pese a que haya nuevos tipos.

«Hacemos hincapié en determinadas modalidades que la gente piensa que han quedado relegadas, como pueden ser la estampita o el tocomocho (un supuesto billete de lotería que no puede ser cobrado). De vez en cuando sorprende la aparición de algún tipo de estos hechos y las personas perjudicadas son mayores», señaló Del Pozo.

Respecto al aumento de delitos hacia este colectivo, afirmó que «no se ha detectado un aumento de la actividad delictiva». Además destaca la importancia de estar al tanto de las modalidades nuevas, «pero no hay que olvidarse de las clásicas, que siguen ahí, y por pensar que no se dan ya este tipo de hechos las personas no les prestan tanta atención», insistió.

Junto a él estuvo Noelia Priede Martínez, técnica del proyecto 'Enrédate' de Cruz Roja Avilés, una iniciativa dirigida a personas mayores en situación de soledad. «Intentamos evitar el aislamiento involuntario, ofreciendo actividades, talleres, charlas... de todo lo que podamos, con el fin de crear una red social», explicó.

«Son un colectivo al que hay que prestar especial atención porque hay determinada 'gente' que se encargan de causarles mal», señaló el agente de la Policía Nacional respecto a las personas mayores, más vulnerables a ser víctima de determinadas estafas. No obstante, no son los únicos, pues «cada colectivo tiene su problemática, pero no difiere mucho uno de otro».