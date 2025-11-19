El PP de Avilés culpa de las inundaciones al colector del río San Martín

La lluvia no fue la causante de las inundaciones registradas en Avilés el pasado domingo sino «la aparente inoperatividad del aliviadero del río San ... Martín», según asegura la portavoz del grupo municipal Popular, Esther Llamazares, conforme a un informe de elaboración propia.

Según los datos analizados, la lluvia alcanzó una intensidad máxima de 41,2 milímetros por hora y un volumen total de 120,7 litros por metro cuadrado en ocho horas. «Una lluvia fuerte, sí, pero muy lejos de ser excepcional, y desde luego insuficiente para justificar las graves inundaciones en zonas como Llano Ponte, Rivero, Quirinal, Cristalería, José Cueto o la Avenida de Lugo», asegura el PP.

«A pesar de ello, el Ayuntamiento afirmó que el sistema funcionó correctamente, sin aportar información sobre mantenimientos, inspecciones o sobre las evidencias de sobrepresión observadas en la red de colectores».

El PP recuerda que la reforma del aliviadero fue presentada el 18 de noviembre de 2024 como la «solución definitiva», y que permitiría evacuar incluso «una tormenta intensa coincidiendo con marea viva», tras una inversión de 2,8 millones.

Sin embargo, el pasado domingo las mismas calles de siempre en Avilés volvieron a inundarse. «Todo indica que el aliviadero no actuó. Y si una obra presentada como definitiva no funciona cuando más se la necesita, es evidente que alguien no está diciendo la verdad», señala Llamazares. «O mintieron entonces, o mienten ahora, no hay tercera opción», insistió la portavoz, que anuncia que solicitarán un informe técnico completo sobre el estado real del aliviadero, las certificaciones de obra, pruebas, mantenimiento y puesta en servicio, la identificación de responsabilidades técnicas y políticas y un plan de actuación urgente para evitar nuevas inundaciones, tal como ya en su día había reclamado el concejal del PP Pergentino González.