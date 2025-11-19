El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Inundaciones en Avilés.

El PP de Avilés culpa de las inundaciones al colector del río San Martín

Asegura que no funcionó correctamente, por lo que pedirá un informe y certificaciones técnicas sobre esta obra de 2,8 millones de euros

R. D.

AVILÉS.

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 07:48

Comenta

La lluvia no fue la causante de las inundaciones registradas en Avilés el pasado domingo sino «la aparente inoperatividad del aliviadero del río San ... Martín», según asegura la portavoz del grupo municipal Popular, Esther Llamazares, conforme a un informe de elaboración propia.

