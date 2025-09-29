El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así puedes seguir a EL COMERCIO en Google Discover: personalízalo para no perderte nada
Dos mujeres pasan ante el escaparate de la inmobiliaria Java, en la calle Rui Pérez. PABLO NOSTI

El precio de los alquileres se dispara en Avilés con subidas de alrededor del 20% en el último año

«Encontrar un piso en cualquier zona por menos de quinientos euros es prácticamente imposible», aseguran los agentes inmobiliarios

Ruth Arias

Ruth Arias

Avilés

Lunes, 29 de septiembre 2025, 02:00

Un simple vistazo por algunos de los principales portales inmobiliarios permite darse cuenta de que apenas hay un puñado de viviendas en alquiler en ... Avilés, y que algunas de ellas superan incluso los mil euros mensuales. Por debajo de quinientos euros solo hay una, que pertenece a la promoción del Ayuntamiento en las antiguas viviendas de maestros de La Luz. Ya lo dicen los agentes inmobiliarios: «Es prácticamente imposible encontrar un piso por debajo de los quinientos euros en Avilés, como mucho puede haber alguno en La Carriona», como asegura Juan Carlos Rubín, de la agencia Java. Los precios han subido mucho en los últimos años, tanto que los agentes avilesinos hablan de incrementos de en torno al 20% tan solo en el último año.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Accidente mortal en Langreo: un fallecido y dos menores heridos tras despeñarse su coche
  2. 2

    De la Casa de Ejercicios Espirituales de El Bibio, en Gijón, a pisos de lujo
  3. 3 Sporting de Gijón 3-4 Albacete | Ridículo espantoso en El Molinón
  4. 4 El Sporting de Gijón - Albacete estuvo diez minutos parado por la atención médica a dos aficionados
  5. 5 Muere una mujer en Granda, en Gijón, golpeada por el portón de su propia casa
  6. 6 Fallece Puri Citoula, una de las pioneras del fotoperiodismo asturiano
  7. 7

    El Estado tendrá que pagar 674 millones en descuentos si mantiene el peaje del Huerna
  8. 8

    Jesús Martínez Salvador, concejal de Urbanismo de Gijón: «El próximo verano se podrá disfrutar de la playa verde de El Rinconín»
  9. 9 El Valencia-Real Oviedo, en riesgo por la alerta roja por lluvias torrenciales
  10. 10 Accidente mortal en Langreo: un fallecido y dos menores heridos tras despeñarse su coche

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El precio de los alquileres se dispara en Avilés con subidas de alrededor del 20% en el último año

El precio de los alquileres se dispara en Avilés con subidas de alrededor del 20% en el último año