El gobierno de Avilés espera conocer las enmiendas de la oposición para poder aprobar los presupuestos de 2026

El gobierno de Avilés ya presentó su anteproyecto de presupuesto para el próximo ejercicio, unas cuentas que se elevan hasta los 92,29 millones, ... lo que representa un 5,43% más con respecto a este año y sitúa como políticas clave el Plan de Barrios, la vivienda y los servicios públicos. La coalición que conforman PSOE e Izquierda Unida podría aprobar las cuentas este mismo mes de diciembre y acelerar los plazos antes de que termine el año, no obstante esto dependerá de la agilidad con la que los grupos de la oposición presenten sus enmiendas, un paso necesario para que el gobierno pueda negociar con ellos qué propuestas se incluyen en el proyecto final y cuales se descartan de cara a su aprobación definitiva.

Fuentes del Ejecutivo señalan que ya se han mantenido reuniones con todos los grupos de la oposición, sin embargo solo Podemos ha presentado por el momento una batería de propuestas, algunas de las cuales el equipo de gobierno se ha comprometido a estudiar e incluso están ya reflejadas en el anteproyecto la concejala de Hacienda, Raquel Ruiz, presentó la semana pasada.

El año pasado el gobierno avilesino fue capaz de aprobar las cuentas los últimos días de diciembre, y aun no supone un perjuicio se retrasen a enero, adelantar el Pleno en el se aprueben las cuentas del próximo ejercicio dejaría patente una buena sintonía entre la coalición de gobierno y el resto de grupos políticos.

Las conversaciones con Podemos son fluidas en estos momentos según ambas formaciones y por otra parte tanto el Partido Popular como Vox aseguran están «trabajando» en la elaboración de sus enmiendas, remitirán a la edil de Hacienda «en los próximos días». Por su parte, desde el gobierno aseguran estarán abiertos a analizar estas propuestas e incluirlas en el proyecto definitivo de presupuesto si tienen viabilidad.