El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cuenta atrás para Navidad: descubre cada día una sorpresa en el Calendario de Adviento de EL COMERCIO
El Pleno municipal de Avilés podría aprobar este mes de diciembre el presupuesto de 2026 y como tarde se atrasaría a enero. LVA

El gobierno de Avilés espera conocer las enmiendas de la oposición para poder aprobar los presupuestos de 2026

El equipo de gobierno avilesino no descarta llevar a Pleno los presupuestos antes de que acabe el año, aunque los grupos tienen aún hasta el día 17 para presentar sus propuestas y se podría retrasar al mes de enero

Alejandro L. Jambrina

Alejandro L. Jambrina

Avilés

Lunes, 1 de diciembre 2025, 18:31

Comenta

El gobierno de Avilés ya presentó su anteproyecto de presupuesto para el próximo ejercicio, unas cuentas que se elevan hasta los 92,29 millones, ... lo que representa un 5,43% más con respecto a este año y sitúa como políticas clave el Plan de Barrios, la vivienda y los servicios públicos. La coalición que conforman PSOE e Izquierda Unida podría aprobar las cuentas este mismo mes de diciembre y acelerar los plazos antes de que termine el año, no obstante esto dependerá de la agilidad con la que los grupos de la oposición presenten sus enmiendas, un paso necesario para que el gobierno pueda negociar con ellos qué propuestas se incluyen en el proyecto final y cuales se descartan de cara a su aprobación definitiva.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Confinado durante cuatro horas un barrio de Arriondas por la fuga de una sustancia corrosiva de un camión
  2. 2 Acuden a un incendio en Oviedo con una madre y su bebé intoxicados y acaban deteniendo al vecino por cultivar marihuana
  3. 3

    La carretera se cobra la vida de seis jóvenes este domingo
  4. 4

    El ladrón del paraguas: el atracador de la gasolinera de Gijón dejó la huella en el mostrador
  5. 5 Detienen a un entrenador de fútbol por abusar sexualmente de 61 menores
  6. 6 Vídeo | Así fue el atraco a punta de pistola en una gasolinera de Gijón
  7. 7

    Tragedia en Cantabria: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  8. 8 La Ruta del Cares, cerrada por un derrumbe
  9. 9

    Los asaltantes de casas de Gijón duermen en coches para evitar ser delatados en hoteles
  10. 10 Franklin, el influencer venezolano que conquista Asturias con su moda a pie de calle: «Oviedo lo tiene todo. Y mucho glamour»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El gobierno de Avilés espera conocer las enmiendas de la oposición para poder aprobar los presupuestos de 2026

El gobierno de Avilés espera conocer las enmiendas de la oposición para poder aprobar los presupuestos de 2026