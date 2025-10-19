Roban dinero, atún y jamón en el local de Avilés que sufrió otro asalto y los detienen al volver a por la comida que escondieron Un vecino había frustrado el de la madrugada del sábado, pero en la del domingo dos ladrones lograron acceder al local

Yolanda De Luis Avilés Domingo, 19 de octubre 2025, 22:56 Compartir

No hizo falta una tercera, a la segunda fue la vencida. En la madrugada del domingo consiguieron robar en el interior de Bonjour, un establecimiento de la calle Cabruñana, en Avilés, que une a su cafetería un supermercado con apertura hasta las once de la noche todos los días del año. Como publicó ayer este periódico, un vecino había conseguido frustrar el robo con sus gritos y llamando a la Policía Local en la madrugada del sábado, pero no hubo esa suerte en la del domingo.

Dos hombres accedieron al interior del local después de romper la cristalera provisional que habían colocado en la puerta a la espera de reponer la que el ladrón que había intentado robar el sábado había roto con una alcantarilla.

Una vez dentro, los dos ladrones se hicieron con un botín al que además del dinero de la caja registradora incorporaron víveres del supermercado. Arrasaron con el bonito en lata y también con los sobres de jamón serrano que había en estanterías y neveras del establecimiento.

La Policía Nacional se hizo cargo de la investigación y a tenor de lo sucedido posteriormente, pronto pudieron identificar a los ladrones.

En el interior del local no había huellas y sorprendió sobre todo que la caja registradora, que funciona con clave, no estuviera forzada, lo que llevaba a la especulación sobre el posible autor y los motivos por los que podría conocer esa clave.

Aunque no había ningún indicio en el interior sobre la identidad de los ladrones, las investigaciones de los agentes permitieron identificarlos rápidamente y fueron sorprendidos, y detenidos, cuando acudieron al descampado en el que habían escondido inicialmente las latas de bonito y el jamón serrano robados del establecimiento.