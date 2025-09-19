El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Urgente Retenciones en la A-66 en Mieres por un choque entre dos vehículos
Agustín Medina presidió el pleno ante la ausencia de Mariví Monteserín Pablo Nosti
Pleno municipal de septiembre en Avilés

Una rotura de muñeca deja a la alcaldesa de Avilés fuera del pleno

El gobierno confirma que Ruasa gestionará el aparcamiento del Centro Cultural Oscar Niemeyer con un horario ampliado

Fernando Del Busto

Fernando Del Busto

Avilés

Viernes, 19 de septiembre 2025, 18:41

La rotura de la muñeca derecha ha dejado esta mañana a la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín sin poder participar en el pleno de ... septiembre, dejando al gobierno y el bloque de la izquierda local con el mismo número de concejales que PP y Vox. Su puesto fue ocupado por el primer teniente de alcalde, Agustín Medina, que utilizó el voto de calidad de la presidencia para derrotar la moción de Vox sobre el mantenimiento ferroviario de Avilés.

