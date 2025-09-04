La salida de La Vuelta de Avilés este sábado suma un globo aeroestático a las actividades Se trata de una actividad organizada por el Principado y que permitirá ver la ciudad desde el aire

Y. L. Avilés Jueves, 4 de septiembre 2025, 00:25

Este sábado La Vuelta Ciclista sale de Avilés en una etapa que finaliza en el Alto de la Farrapona y ayer el Ayuntamiento dio a conocer las actividades paralelas en torno a este acontecimiento deportivo, entre ellas, la instalación de un globo aeroestático en el parque de Ferrera desde las once de la mañana al que se podrá subir hasta las 12.30 horas sin necesidad de inscripción previa, se accederá en orden de llegada. Se trata de una actividad organizada por el Principado y que permitirá ver la ciudad desde el aire.

Además, a lo largo de la mañana, en la plaza del Centro Niemeyer, los aficionados podrán acercarse a ver los preparativos de los equipos, el control de firmas, la zona promocional y finalmente el pistoletazo de salida de la etapa, que tendrá lugar a las 13.25 horas. Antes, a las 12.20 horas, la caravana publicitaria de La Vuelta recorrerá las calles por las que después pasará el pelotón.

La salida desde el Centro Niemeyer continuará por el Puente Azud para entrar en el casco urbano de Avilés a través de la avenida de Gijón y la calle de El Muelle. Desde allí pasará por la calle La Muralla, La Cámara, Plaza de España, calle San Francisco, Galiana, la avenida de Cervantes, Gutiérrez Herrero, la glorieta de Los Canapés y Santa Apolonia para adentrarse en la AS-19 y llegar a la altura de Fertiberia donde concluirá el recorrido neutralizado y se hará el lanzamiento de la etapa.

Según se informó ayer desde el Consistorio avilesino, no está previsto que se establezcan restricciones de aparcamiento en las zonas por las que circulará el pelotón, pero sí que se anuncian restricciones de circulación minutos antes del paso de los ciclistas por las distintas calles por las que discurrirá la salida neutralizada.

Por su parte, Izquierda Unida de Avilés se sumó ayer a la campaña iniciada por su organización a nivel estatal y regional para pedir la expulsión de un equipo israelí que compite en La Vuelta. Los dos concejales de IU en el Ayuntamiento no asistirán a los actos institucionales previstos para este sábado al entender que esta participación significa «blanqueamiento institucional de Israel, ocultando la violación flagrante de los derechos humanos y el genocidio que está cometiendo contra el pueblo palestino».