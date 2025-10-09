Sialtrónica recoge el premio Futuro de Avilés con elogios a los emprendedores La Cámara de Comercio de Avilés insiste en su rechazo a la opa del BBVA sobre el Sabadell-Herrero

Fernando Del Busto Avilés Jueves, 9 de octubre 2025, 21:03 Comenta Compartir

Fue la estrella en una tarde plena de emociones. Y es que el premio Futuro de Avilés concedido a Sialtrónica no fue el único momento destacado de la sobria ceremonia desarrollada en el Cine Clarín de Soto del Barco en un acto donde la Cámara de Comercio reivindicó la importancia y el papel de los emprendedores.

Pero no sólo eso. En la ceremonia se habló de la actual operación de adquisición de acciones (OPA) del BBVA sobre el Banco de Sabadell-Herrero con un claro rechazo, como ha venido expresando la entidad cameral en los diecisiete meses que ya van del proceso. Además, no falto un apoyo a la continuidad de Daniel González como presidente de la Cámara de Comercio de Avilés.

La intervención de Daniel González, presidente de la Cámara de Comercio, sirvió para remarcar la importancia que concede la Cámara de Comercio a los emprendedores, además de reivindicar la figura del empresario «contra el estigma que existe en ciertos ambientes y que no se encuentra en los países de nuestro entorno o en Estados Unidos». González destacó que «emprender no es una tarea sencilla. Implica asumir riesgos. Emprender cambia la vida del emprendedor y de la familia; implica asumir riesgos y la audacia de pensar un futuro distinto».

La Cámara de Comercio de Avilés encontró todas estas virtudes en Sialtrónica, empresa que, además, llegó a Avilés gracias a la Oficina de Captación de Inversión de las Cámaras de Comercio de Asturias. Sialtrónica se dedica a sistemas de señalización inteligentes y monitorización, con una fuerte vocación de presencia en los mercados internacionales. Actualmente, su equipo alcanza las once personas, entre personal propio y contratas, en función de la carga de trabajo.

Su directora general, Azahara González, agradeció el reconocimiento. «Nos hace mucha ilusión porque viene de Avilés y en su nombre encontramos la palabra futuro que nosotros tenemos».

La citada opa BBVA-Sabadell se presentó de mano del propio presidente de la Cámara de Comercio de Avilés, que agradeció a la entidad catalana su compromiso con la comarca y con Asturias, expresando su deseo de que mantenga su presencia independiente.

El vicepresidente primero de la Cámara de Comercio, Alfredo Fernández Santos, representante del Banco de Sabadell, recordó el compromiso de su empresa con las cámaras asturianas y la de Avilés. «Llevamos más de 50 años en el pleno de la Cámara de Comercio de Avilés y siempre al lado de los empresarios, donde no he visto a otros bancos que dicen estar», declaró. Santos también expresó su apoyo a la continuidad de Daniel González al frente de la Cámara de Comercio de Avilés «después del intenso proceso de modernización que era necesario hacer».

Por su parte, el alcalde de Soto del Barco, José Manuel Lozano, agradeció la celebración de la entrega en el concejo, destacando el trabajo que supone sacar un proyecto empresarial adelante, «virtud que también conocen los vecinos de Soto y de la comarca».

La presidenta de la comisión de asuntos económicos de la Cámara de Comercio, Mónica Blanco, subrayó la dimensión social de los emprendedores, puesto que necesitan de un entorno favorable a su desarrollo.