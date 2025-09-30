El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así puedes seguir a EL COMERCIO en Google Discover: personalízalo para no perderte nada
Los improvisados jardineros han echado las últimas paladas de tierra en la base del tejo. José Simal Ordás

Un texu en Avilés en homenaje a las personas mayores

Una placa en el Parque de Las Meanas reconoce el trabajo de este colectivo

Cristina Del Río

Cristina Del Río

Avilés

Martes, 30 de septiembre 2025, 14:10

Puede parecer una nimiedad pero, palabra de persona mayor, «que se acuerden de nosotros las instituciones es muy importante». Cani Guardado, presidenta de la asociación Amiganza, ha tomado la voz este martes en representación de un colectivo al que esta semana se le rinde homenaje en Avilés en la Semana de las Personas Mayores y que, concretamente hoy, ha descubierto una placa y plantado un texu (tejo) en el Parque de Las Meanas en reconocimiento a estas personas. «Es un acto simbólico que lo que representa es la lucha por los derechos de las personas mayores, toda su historia, todo lo que han trabajado por construir esta sociedad que tenemos y, en concreto, esta ciudad que tenemos. El colectivo de personas mayores son los que han hecho el constructo social que ahora mismo conocemos y que han ayudado a que todos podamos vivir con principios de igualdad, justicia social y de participación ciudadana y social», ha señalado la concejala de Ciudad Saludable y Personas Mayores, Ana Suárez Guerra, antes de descubrir la placa.

Han sido la propia Cani Guardado y Vicente Ferrera Suárez, del área de Jubilados y Pensionistas de Comisiones Obreras, los que han descubierto la placa y, a continuación, se han pedido voluntarios para echar las últimas paladas de tierra al texu que ya el personal de Parques y Jardines había plantado. Constantino Álvarez, Pablo Fernández y Encarna Fernández, de Amiganza, y Araceli Iglesias, de las Amas de Casa de Valliniello, fueron quienes empuñaron la pala para rematar la plantación. El tejo representa, en palabras de la concejala, «la vida larga, la longevidad» y ha sido el árbol escogido porque, además, es autóctono.

En su opinión, uno de los principales retos que afronta ahora la sociedad es la lucha contra la soledad no deseada, «esa que te hace sufrir», porque, como ha reconocido, algunas personas la buscan. Cani Guardado ha añadido la necesidad del colectivo de contar con una ayuda, por ejemplo, para ciertos trámites administrativos, ahora que se ha impuesto la administración telemática. En cuestión de actividades de deporte, cultura y ocio ha reconocido el trabajo que se hace desde el Ayuntamiento.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Conmoción por la muerte de Lucía Pérez, la profesora de 45 años a la que golpeó el portón de su casa en Granda: «Era pura luz»
  2. 2 Fallece el dentista ovetense Luis Llaca a los 68 años de forma repentina
  3. 3 «Gran altercado» en Avilés: un detenido por herir a un policía
  4. 4 Preocupación en Laviada, en Gijón, por el mal estado de un edificio pendiente de rehabilitación
  5. 5

    Tres investigados por agredir al capitán y al armador del pesquero que sufrió un motín en la costa de Ribadesella
  6. 6

    El secretario de Estado de Transportes alerta: «Eliminar el peaje del Huerna tendría un coste milmillonario y saldría de los bolsillos de los ciudadanos»
  7. 7

    Un bonitero vasco, escoltado hasta El Musel, en Gijón: «Tenemos un motín a bordo, estamos encerrados en el puente de mando»
  8. 8

    Hacienda denuncia que las recomendaciones de Begoña Gómez fueron clave en adjudicaciones irregulares
  9. 9 El partido Valencia - Real Oviedo queda finalmente aplazado al martes
  10. 10

    Netanyahu acepta el plan de paz de Trump para poner fin a la «muerte y destrucción en Gaza»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Un texu en Avilés en homenaje a las personas mayores

Un texu en Avilés en homenaje a las personas mayores