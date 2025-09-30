Un texu en Avilés en homenaje a las personas mayores

Cristina Del Río Avilés Martes, 30 de septiembre 2025, 14:10 Comenta Compartir

Puede parecer una nimiedad pero, palabra de persona mayor, «que se acuerden de nosotros las instituciones es muy importante». Cani Guardado, presidenta de la asociación Amiganza, ha tomado la voz este martes en representación de un colectivo al que esta semana se le rinde homenaje en Avilés en la Semana de las Personas Mayores y que, concretamente hoy, ha descubierto una placa y plantado un texu (tejo) en el Parque de Las Meanas en reconocimiento a estas personas. «Es un acto simbólico que lo que representa es la lucha por los derechos de las personas mayores, toda su historia, todo lo que han trabajado por construir esta sociedad que tenemos y, en concreto, esta ciudad que tenemos. El colectivo de personas mayores son los que han hecho el constructo social que ahora mismo conocemos y que han ayudado a que todos podamos vivir con principios de igualdad, justicia social y de participación ciudadana y social», ha señalado la concejala de Ciudad Saludable y Personas Mayores, Ana Suárez Guerra, antes de descubrir la placa.

Han sido la propia Cani Guardado y Vicente Ferrera Suárez, del área de Jubilados y Pensionistas de Comisiones Obreras, los que han descubierto la placa y, a continuación, se han pedido voluntarios para echar las últimas paladas de tierra al texu que ya el personal de Parques y Jardines había plantado. Constantino Álvarez, Pablo Fernández y Encarna Fernández, de Amiganza, y Araceli Iglesias, de las Amas de Casa de Valliniello, fueron quienes empuñaron la pala para rematar la plantación. El tejo representa, en palabras de la concejala, «la vida larga, la longevidad» y ha sido el árbol escogido porque, además, es autóctono.

En su opinión, uno de los principales retos que afronta ahora la sociedad es la lucha contra la soledad no deseada, «esa que te hace sufrir», porque, como ha reconocido, algunas personas la buscan. Cani Guardado ha añadido la necesidad del colectivo de contar con una ayuda, por ejemplo, para ciertos trámites administrativos, ahora que se ha impuesto la administración telemática. En cuestión de actividades de deporte, cultura y ocio ha reconocido el trabajo que se hace desde el Ayuntamiento.

